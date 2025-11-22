金馬62／陳玉勳《大濛》獲最佳劇情片 最佳導演李駿碩紅綠色盲開創新路
2025金馬獎最佳劇情片由陳玉勳的《大濛》獲得，陳玉勳也同時獲得最佳原著劇本獎，這部描述1950年代故事的電影雖還為上映，但口碑場已經感動許多人。最佳導演則由香港導演李駿碩拿下。而最佳新導演則是加拿大籍韓裔導演Lloyd Lee CHOI，他從紐約搭了16小時飛機來到台灣，以一個紐約外送員故事的劇本，說服了影帝張震演出《幸福之路》。
《大濛》的片名取自台語「大霧」，背景設定在民國40年代（約1950年代）白色恐怖的高壓時期。故事由少女阿月（方郁婷飾）的視角展開,她從嘉義隻身北上前往台北，目的是與失散的姊姊阿霞（9m88飾）一起替被槍決的兄長黃育雲（曾敬驊飾）收屍。
在這段充滿動盪與恐懼的尋親與求生旅程中，阿月結識了操著濃厚廣東腔的三輪車伕趙公道（柯煒林飾），兩個毫無血緣關係的小人物在亂世的迷霧中相互扶持，展現了人性的光輝與微小的善意。
導演陳玉勳捨棄過往喜劇風格，以沈穩的語言處理沉重的歷史題材，劇組甚至從零開始打造1950年代的古早台北城街景，重現當年的社會氣味與氛圍。
李駿碩《眾生相》呈現約砲日常 黑白影像源自紅綠色盲
李駿碩擁有新聞與性別研究的學術背景，這使他的電影創作帶有濃厚的社會性與哲學思辨。他的長片處女作《翠絲》（2018）即聚焦跨性別者議題，第二部長片《濁水漂流》（2021）更以關注露宿者議題入圍第58屆金馬獎12項大獎。
李駿碩在《眾生相》中，他以男同志約會為切入點，透過高度哲學性與精心設計的對話，探討香港社會巨變下個體在情感連結、身份認同與國族階序中的迷惘與自處，風格極具個人色彩。
而《眾生相》之所以採用黑白影像的拍攝方式，其實是因為他有紅、綠色盲，用這樣的拍攝方式讓他比較有信心。他表示以《眾生相》的內容，其實就是他日常的生活方式，他見過的這些人、說過的這些話，都嵌在他心裡面，感謝每個給我這樣養分的陌生人，讓他可以拍出這個很多人包括父母都認為是一塌糊塗的生活方式。
最佳新導演國際經驗豐富 以勞動移民為主題
Lloyd Lee CHOI是韓裔加拿大籍導演與編劇，目前定居於紐約。他的短片作品《老樣子》（2022）曾入圍坎城影展短片競賽,《Closing Dynasty》（2023）則榮獲柏林影展新世代Kplus最佳短片水晶熊獎，展現其國際化視野與敘事能力。
他的作品特色是持續關注少數民族及移民在當代社會中的生存經驗與困境。他擅長以承攬勞動為主題，描繪大城市中個體的無助與絕望，其長片《幸福之路》如同承繼了經典《單車失竊記》的精神，以寫實風格展開一幅關於移民掙扎求生的當代畫卷。
金馬62／范冰冰奪后激動淚喊：重新來過！曝導演要求「摧毀臉」內幕
金馬62／馬士媛獲最佳新演員為《左撇子女孩》開胡 回家親男友嘟嘟謝他一路支持
金馬62／曾敬驊後台哭到說不出話！最想帶爸媽出國：獎盃讓他們放下執念
