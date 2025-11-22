金馬62／陳雪甄壓倒性獲最佳女配 與導演約好「不准漲價」
演員陳雪甄昨（22日）以15票壓倒性獲勝拿下第62屆金馬獎最佳女配角獎，晚上她與《人生海海》導演廖克發一同出席慶功宴，她開心喊：「走了17年才得到這個獎，真的很感動！」為了頒獎典禮她也控制飲食兩周，以最好的狀態亮相，得獎後很想吃個大餐；她也笑說家裏好像沒有空間放獎座，要好好來想一下該放哪。
獲獎上台時陳雪甄情緒十分激動，但她在慶功宴上笑說自己還是有冷靜地把想講想感謝的話都講完了，其他還有要謝的會發文致謝，她說想把獎獻給所有擔任配角的人，這話其實已經想講很久，「從第一次入圍金馬獎就很想講這些話、一直想著有一天上台就想講！身邊很多工作人員沒有被注目到，希望能被大家看到他們的努力」。他坦言有時候會也會自我懷疑，真的很感謝資方和評審看見「配角們」。
導演透露陳雪甄得獎時工作人員哭成一團，大家終於看到她上台真的十分感動，不過也開玩笑說「雖然得獎但不准漲價」。此外，陳雪甄不只拿下最佳女配角獎，她和11歲的兒子一起配音的短片《螳螂》也獲得最佳動畫短片，不過陳雪甄笑說：「兒子還不太知道金馬獎可以幹嘛，短片是限制級的他也不能看。」
