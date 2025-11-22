金馬62 陳雪甄奪最佳女配角（2） (圖)

其他人也在看
殺出重圍摘男配角暴哭！ 曾敬驊：謝謝李烈看見我
第62屆金馬獎，獎項陸續出爐！最佳男配角獎由演員曾敬驊奪下，他致詞時忍不住激動情緒，哽咽表示，自己做了很多勇敢的事，也謝謝一路以來，看見他的劇組團隊。而摘下最佳女配角獎的陳雪甄，等了17年終於首度獲獎...華視 ・ 4 小時前
金馬62入圍午宴 最佳女配角入圍者合影 (圖)
第62屆金馬入圍午宴21日在台北文華東方酒店舉行，最佳女配角入圍者鄧濤（左起）、陳雪甄、葉子綺、蔡淑臻與黃珮琪出席與會，合影留念。中央社 ・ 1 天前
金馬62／等了17年！陳雪甄抱回最佳女配淚崩：謝謝我們沒放棄
第62屆金馬獎「最佳女配角」，最終由陳雪甄憑藉《人生海海》奪下，抱回生涯中第一座金馬獎。她在台上淚崩感謝導演廖克發與劇組人員，並表示要把獎項獻給所有擔任配角的演員們，「謝謝我們沒有放棄，謝謝大家看見我台視新聞網 ・ 16 小時前
金馬62／爭奪紅毯第一帥！劉敬白色透視裝亮相 謙虛喊：第二帥也可以
入圍第62屆金馬獎「最佳新演員」的劉敬，今（22）日晚間與《失明》導演周美豫一同走上星光紅毯。《失明》今年在評選中受矚目，兩人作為劇組代表亮相，成為紅毯前段備受關注的組合之一。劉敬以白色透視裝登場，身台視新聞網 ・ 18 小時前
金馬62／爭最佳原創電影歌曲 戴佩妮、告五人、9m88登場飆歌
【緯來新聞網】第62屆金馬獎於11月22日盛大舉行，音樂組合告五人憑藉電影歌曲〈我天生－有病版〉首次緯來新聞網 ・ 16 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 21 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 4 小時前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 6 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前