金馬62／陳雪甄熬17年奪女配 導演放話下個換他

陳雪甄摘下金馬女配角後出席慶功宴。（圖／東森娛樂）





第62屆金馬獎22日圓滿落幕，陳雪甄以《人生海海》擊敗蔡淑臻與葉子綺等勁敵，摘下最佳女配角，當下她激動痛哭，「走了17年我終於走上來了！」她與廖克發導演在慶功宴上也分享一路以來的心情。

陳雪甄這次以15比0壓倒性票數獲勝，她坦言很感動，「努力這麼久，終於被肯定了。」此刻最想要做的事情，就是好好喝一杯，巧合的是，11歲兒子配音的《螳螂》，也獲得最佳動畫短片，陳雪甄笑說兒子還不太知道金馬獎，加上短片是限制級的也不能看。

廣告 廣告

首度拿到金馬獎，陳雪甄在台上淚眼汪汪把獎獻給在電影中擔任配角的演員們，或許沒辦法獲得很多的注目及眼光，或是懷疑自己的能力，「但是謝謝我們沒有放棄，因為很多時候是我們在暗處中支撐，才可以創造電影中的許多細節。」她也坦言，這番話從第一次入圍金馬獎就想好，希望有一天能上台說。

廖克發也感性表示，「她上台說17年的時候，我的確閃過17年前她第一次來面試的樣子。」看到她上台真的非常感動，當時連身邊許多工作人員都哭成一團，至於《人生海海》與最佳劇情片擦身而過，廖克發堅定表示，雖然有遺憾，「但我對自己在這部片裡面的嘗試跟做到的，其實還是很驕傲的，我為我的工作人員感到驕傲。」更放話下一個要讓本屆入圍遺珠魏雋展上台。

【更多東森娛樂報導】

金馬62／緊急取消來台！小島秀夫「確診A流」道歉影迷

金馬62／《大濛》獲觀眾票選獎！《核》奪國際影評人費比西獎

金馬62完整名單／張震奪影帝 范冰冰封后！《大濛》橫掃4大獎