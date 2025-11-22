金馬62｜陳雪甄熬17年奪女配 揭導演出難題坐等闖關
陳雪甄今（11╱22）以《人生海海》獲第62屆金馬獎「最佳女配角」，她為該片苦練馬來西亞口音，她「控訴」導演廖克發，「每次給我難題之後就把我放在旁邊，然後開心的看著我，『我看妳這次能不能闖關成功』，他每次都這樣子」。
等了17年終於獲獎，陳雪甄透露為了要變成馬來西亞人，「我必須要有非常local的口音，不是一般YT看到的那些口音就可以了，所以我其實花很多時間研究馬來西亞的歷史還有文化，了解整個移民，包含運用肌肉的使用、發音的位子，做了非常密集高壓式的強迫自己可以說出那樣的口音，也包含在身體型態上，因為我平常就是個都市人，為了詮釋1個咖啡廳老闆娘，也很努力學習沖咖啡，讓自己不管是走路還是神態可以真正的像1個在馬來西亞當地開咖啡廳、很有力量但是還是充滿幽默感的女性」。
而廖克發出難題，副導蘇文泰則是驗收成果的人，陳雪甄說：「這次要特別謝謝副導蘇文泰，他也是我們的剪接師，他非常的嚴格，每天都要求我要跟他驗證這個口音的完成度，在現場也是1句1句，只要他覺得不OK就會馬上過來要求我，所以也謝謝他這麼嚴格的push我，讓我可以真的百分之百的去詮釋這個角色。」
