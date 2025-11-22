金馬62／陳雪甄熬17年擒女配角獎爆哭 完美感言全場動容

【緯來新聞網】陳雪甄等了17年終於騎上金馬！她以電影《人生海海》擊敗蔡淑臻、葉子綺、黃珮琪、鄧濤拿下最佳女配角獎，果然是老師級的演員，得獎感言口條有備而來，最後不忘自我介紹，「我是陳雪甄，第62屆金馬獎女配角獎」。

陳雪甄親吻得來不易的獎座。（圖／記者許方正攝）

45歲陳雪甄本來是劇團成員，後來去到歐洲深造表演藝術，算是比較晚才出道、進入影視圈，終於拿到獎，她在台上哭到無法自拔：「等了17年，我終於站上來，謝謝導演廖克發這麼多年來信任我，永遠跑在最前面，讓我們相信電影有說故事的力量，也謝謝《人生海海》副導陪我練口音。」

陳雪甄希望配角不要被遺忘！（圖／記者許方正攝）

在片中，她挑戰馬來西亞華人，對於口音的訓練非常用心，但拿獎相當謙遜，認為都是整個劇組的功勞，「是你們付出才華，我的表演才可以被看到」。最後，她想把獎獻給所有擔任配角的人，即便沒有最多的關注，「有時候會自我懷疑，但是我們在暗地裡支撐，才能創造更多細節」，很感謝資方和評審看見「配角們」。在後台訪問時，她表示為了這次的角色，特地了解當地文化跟移民歷史，以及口音的轉變，透過呼吸運用跟肌肉使用達到最好的演出。

