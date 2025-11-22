金馬62／陳雪甄熬17年擒女配角獎爆哭 完美感言全場動容
【緯來新聞網】陳雪甄等了17年終於騎上金馬！她以電影《人生海海》擊敗蔡淑臻、葉子綺、黃珮琪、鄧濤拿下最佳女配角獎，果然是老師級的演員，得獎感言口條有備而來，最後不忘自我介紹，「我是陳雪甄，第62屆金馬獎女配角獎」。
陳雪甄親吻得來不易的獎座。（圖／記者許方正攝）
45歲陳雪甄本來是劇團成員，後來去到歐洲深造表演藝術，算是比較晚才出道、進入影視圈，終於拿到獎，她在台上哭到無法自拔：「等了17年，我終於站上來，謝謝導演廖克發這麼多年來信任我，永遠跑在最前面，讓我們相信電影有說故事的力量，也謝謝《人生海海》副導陪我練口音。」
陳雪甄希望配角不要被遺忘！（圖／記者許方正攝）
在片中，她挑戰馬來西亞華人，對於口音的訓練非常用心，但拿獎相當謙遜，認為都是整個劇組的功勞，「是你們付出才華，我的表演才可以被看到」。最後，她想把獎獻給所有擔任配角的人，即便沒有最多的關注，「有時候會自我懷疑，但是我們在暗地裡支撐，才能創造更多細節」，很感謝資方和評審看見「配角們」。在後台訪問時，她表示為了這次的角色，特地了解當地文化跟移民歷史，以及口音的轉變，透過呼吸運用跟肌肉使用達到最好的演出。
更多緯來新聞網報導
95歲美國奧斯卡影帝陳屍家中 老婆、愛犬均因「氣體中毒」喪命
金鐘60／《影后》奪最具人氣戲劇節目獎 嚴藝文霸氣喊：開胡啦
其他人也在看
【金馬62】最佳女配角：陳雪甄《人生海海》
記者周毓洵／臺北報導 陳雪甄以《人生海海》奪下本屆金馬獎「最佳女配角」，抱回演藝生涯第一座金馬獎座。她一上台就激動落淚，直呼「等了十七年終於站上來！」感性致詞青年日報 ・ 1 天前
金馬62／首獲金馬獎陳雪甄「配角發光」感言惹哭網友 雙喜臨門兒子也獲金馬
陳雪甄以電影《人生海海》勇奪「最佳女配角獎」，而且是獲評審團15票一致通過，這也是她演藝生涯首度獲得金馬獎的肯定。陳雪甄在慶功宴上接受訪問時表示，這讓她有一種努力這麼多年終於被看見、被肯定的感覺，更笑稱現在只想要好好地喝一杯慶祝。不過，陳雪甄坦言還沒想到獎座要放在哪，「我家已經沒空間了，可能要喬一下。」鏡報 ・ 7 小時前
金馬紅毯／張孝全帥氣登場！林依晨露胸太性感 曝被兒子口水抹臉
【緯來新聞網】林依晨、張孝全都以《深度安靜》入圍影后、影帝，攜手部上金馬紅毯，對於上次入圍，前者已經緯來新聞網 ・ 16 小時前
陳雪甄摘金馬女配爆哭 感謝看見暗處支持的配角們
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂頒獎，陳雪甄以「人生海海」抱回最佳女配角獎。她登台後激動落淚表示，花了17年才站到台上，配角在暗處支撐細節，謝謝大家看見他們。中央社 ・ 16 小時前
金馬62／打敗蔡淑臻！陳雪甄摘最佳女配角 淚喊：等了17年終於站上來了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於台北流行音樂中心盛大舉行。本屆典禮無主持人，透過表演節目和串場影片進行。而本屆最佳...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
金馬62／金馬女配蔡淑臻與女兒入圍 喊話「妳若上台我會很開心」
本屆金馬獎最佳女配角入圍者有《人生海海》陳雪甄、《左撇子女孩》蔡淑臻、《左撇子女孩》葉子綺、《我家的事》黃珮琪和《女孩不平凡》鄧濤。今（21日）五人出席金馬入圍午宴，年紀最小的葉子綺還帶著大家一起拍照。蔡淑臻與陳雪甄都為走紅毯節食，陳雪甄說，等到典禮結束一定要吃泡麵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬62／陳雪甄等17年金馬鍍金 1原因征服所有評審
資深表演指導陳雪甄憑藉電影《人生海海》中極具生命力的角色「水雲」，一舉奪下第62屆金馬獎最佳女配角。在典禮後的慶功宴上，她難掩喜極而泣的激動情緒，坦言這座獎座是她長達 17 年演藝路途的最好印證，更是她人生的「新起點」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
金馬62／以《人生海海》奪最佳女配角 陳雪甄喜極而泣：等了17年
第62屆金馬獎最佳女配角出爐，一如外界預期，由呼聲最高的陳雪甄以《人生海海》中「水雲」一角擊敗眾多強敵，抱回人生首座金馬獎。她上台領獎時情緒激動，忍不住淚崩說：「等了17年，才終於站在這裡！」 陳雪甄感謝《人生海海》劇組所有人全力以赴，讓這部作品得以完成，也讓她的表演被看見。 她也特別想把這座獎送給所有電影中的配角們：「我們不見得受到很多注目跟眼光，甚至有時會懷疑自己的能力。謝謝我們沒有放棄，在暗處支撐，創造電影裡很多重要的細節。」 最後，她感謝「水雲」這個角色，讓她明白——無論遇到什麼困境，都要活在當下，把根扎在自己身上。中央廣播電台 ・ 16 小時前
曾敬驊二次入圍即摘金奪男配！陳雪甄苦等17年終奪最佳女配
金馬獎最佳男女配角獎項揭曉，曾敬驊以《我家的事》中飾演的活潑細膩弟弟角色，第二次入圍即勇奪最佳男配角，上台時激動落淚，感謝劇組如家人般的支持。而陳雪甄則憑藉《人生海海》中飾演馬來西亞華人的精湛演技，在苦等17年後終於奪得最佳女配角殊榮，她感性地將獎項獻給所有在電影中擔任配角的演員們，肯定他們在暗處支撐創造電影細節的貢獻。這兩位演員的真摯情感和精彩表現，為金馬獎典禮增添了動人亮點。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
金馬62／等了17年終於站上台 陳雪甄為《人生海海》苦練馬來西亞Local口音
本屆金馬獎最佳女配角入圍者有《人生海海》陳雪甄、《左撇子女孩》蔡淑臻、《左撇子女孩》葉子綺、《我家的事》黃珮琪和《女孩不平凡》鄧濤。這個獎由《美國女孩》的母女檔林嘉欣、方郁婷、林品彤3人揭曉，最後由曾入圍新導演、女配角獎項的陳雪甄勝出。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
金馬62/陳淑芳獲終身成就獎！將同台《孤味》3女兒吐心聲
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，紅毯上星光熠熠。然而，資深女演員陳淑芳今年分別在金鐘獎、金馬獎都拿下特別貢獻獎殊榮，今晚她將由曾共演《孤味》的「三名女兒」謝盈萱、 徐若瑄、孫可芳獻獎，展現出「母女」感情深厚的表現。中天新聞網 ・ 16 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前