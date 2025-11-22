金馬62／陳雪甄爆哭奪最佳女配角！淚喊「等了17年」：謝謝我們沒放棄
記者徐珮華／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，稍早頒發「最佳女配角」獎項，由陳雪甄《人生海海》打敗蔡淑臻《左撇子女孩》、葉子綺《左撇子女孩》、黃珮琪《我家的事》、鄧濤《女孩不平凡》抱回獎座。
陳雪甄首度奪下金馬獎，一上台難掩激動情緒，爆哭表示「等了17年，我終於站上來了」。她將獎座獻給所有在電影中擔任配角的演員，「我們不見得會獲得很多注目和眼光，甚至很多時候懷疑自己的能力，但謝謝我們沒有放棄」，接著喊話觀眾、資方與劇組「我們在這裡，謝謝你們看見我們」。
陳雪甄從事戲劇工作超過20年，2019年以《菠蘿蜜》首度入圍最佳新導演，隔年則以《馗降：粽邪2》一舉獲得金馬獎、台北電影獎提名肯定。如今終於抱回獎座，她感謝《人生海海》中的馬來西亞傳統女性「水雲」一角，感性告白「這個角色教會我，不管面臨任何困境，都要活在當下，用自由的心繼續往前走」，也期盼自己未來有機會創造更多故事。
