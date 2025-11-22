金馬62／陳雪甄等17年金馬鍍金 1原因征服所有評審
資深表演指導陳雪甄憑藉電影《人生海海》中極具生命力的角色「水雲」，一舉奪下第62屆金馬獎最佳女配角。在典禮後的慶功宴上，她難掩喜極而泣的激動情緒，坦言這座獎座是她長達 17 年演藝路途的最好印證，更是她人生的「新起點」。
根據評審團主席透露，陳雪甄是以 15 票全數通過的壓倒性優勢，擊敗眾多強勁對手獲獎。陳雪甄在慶功宴上回應這份殊榮時，語氣仍帶著哽咽：「真的很感動，有一種努力這麼久，終於被肯定了。」她表示，入圍時就想把這番話講出來，感謝評審與電影人「看見配角的價值」。
她感性地重申在頒獎台上的訊息：「我想要送給所有在每一部電影中擔任配角的演員們。或許我們不見得會獲得很多的注目與眼光，但謝謝我們沒有放棄，是我們在暗處支撐，才能襯托出電影的許多細節。」這番話語，道盡了所有幕後和非主角演員的心聲，也讓這座女配角獎的意義更顯深遠。
這座獎項背後，是陳雪甄為角色付出的極大心力。她所飾演的「水雲」是一位馬來西亞華人，陳雪甄透露為此苦練當地口音。她不僅需要每天觀看馬來西亞的新聞節目、聽 Podcast，更要消化學習當地福建話與馬來語的夾雜，甚至連呼吸方式和嘴巴肌肉的運用都必須調整。
她坦言，在表演上「要模仿別人不難，但要把你自己原本的（台灣腔調）丟掉是最難的。」陳雪甄感謝導演廖克發和副導的嚴格指導，「他們對我的口音非常嚴格，在片場也是一字一句推著我，讓我百分百地詮釋。」最終她以幾乎能以假亂真的口音和細膩的肢體語言，征服了所有評審。
陳雪甄的這份榮耀還帶有獨特的家庭色彩。在慶功宴上，媒體也提及她與 11 歲的兒子共同配音的短片《螳螂》，也獲得了本屆金馬獎最佳動畫短片獎。陳雪甄笑著表示，兒子對於金馬獎的意義還不太了解，但這個「雙重獲獎」的巧合，令她倍感幸運。
