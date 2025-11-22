金馬62》陳雪甄等17年首奪最佳女配角 擊敗蔡淑臻
第62屆金馬獎45歲女星陳雪甄以《人生海海》奪下最佳女配角獎，這也是她入行多年首度獲獎。除了演員身分，她也曾為多部電影擔任表演指導及親密指導。在《人生海海》中，她飾演馬來西亞當地華人，肢體、口音細膩到位，情感演繹深刻且複雜。上台領獎時，她一度哽咽激動表示：「走了17年，我終於站上來了！」
本屆最佳女配角，陳雪甄擊敗了《左撇子女孩》蔡淑臻與葉子綺、《我家的事》黃珮琪及《女孩不平凡》鄧濤等競爭者。在獲獎感言中，陳雪甄激動哽咽表示：「克發走了17年，我終於站上來了，謝謝你這麼多年信任我，帶我進入金馬獎，讓我今天可以站在這裡。我要謝謝你，永遠跑在最前面，面臨各種困難，始終保持真誠的心，引領我們相信電影，還有說故事的力量。」
她也感謝《人生海海》副導蘇文泰陪她練口音，以及所有工作人員：「每一個人全力付出才華，成就這部電影，我的表演才能被看到。這個最佳女配角，我想送給所有在每一部電影中擔任配角的演員們。或許我們不見得會獲得很多注目，甚至常懷疑自己的能力，但謝謝我們沒有放棄。很多時候，正是我們在暗處支撐，才能創造出電影中許多細節。感謝各位觀眾、資方，以及劇組朋友們，謝謝你們看見我們。」
陳雪甄最後說：「我要謝謝帶領我拿到這個獎的角色——《人生海海》裡的水雲。是她教會我，不管面臨任何困境，都要活在當下，把根紮在自己身上，用自由的心，自信往前走。我是陳雪甄，第62屆金馬獎最佳女配角，我期待未來有機會與大家一起創造更多故事，謝謝你們。」
