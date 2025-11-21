金馬62／陳雪甄被蔡淑臻、黃珮琪夾殺先節食 金馬女配先許願：典禮結束吃泡麵
第62屆金馬獎最佳女配角入圍者今（21日）共同出席金馬入圍午宴，包括《人生海海》陳雪甄、《左撇子女孩》蔡淑臻與葉子綺、《我家的事》黃珮琪和《女孩不平凡》鄧濤五位演員難得相見歡，年紀最小的葉子綺還帶著大家一起拍照，氣氛熱絡。
蔡淑臻在《左撇子女孩》中飾演帶著2個女兒在夜市賣麵的底層媽媽，她坦言對於入圍感到開心、驚喜，尤其能與優秀的演員們一起競爭。她更向一同入圍、飾演小女兒的葉子綺溫情喊話：「妳好棒，我真的以妳為榮，妳若上台我會很開心。」而蔡淑臻跟葉子綺這次《左撇子女孩》「網內互打」，蔡淑臻說自己沒有勝負欲，只想好好享受金馬氛圍，其他就交給評審。
9歲葉子綺興奮走紅毯 鄧濤首部電影入圍直呼意想不到
葉子綺在拍攝《左撇子女孩》時年僅6歲，如今9歲的她透露：「很期待一起走紅毯，拿到門票就很開心。」有不少演出經歷的她，還在想自己的紅毯幸運物要帶什麼。而被問到如果得獎，要跟媽媽要什麼禮物？她立刻轉頭看向媽媽，然後體貼地說：「我再想想！」
陳雪甄在《人生海海》中飾演撐起一家的馬來西亞華人女性，她的口音與演技備受肯定，這是她第3次走上金馬紅毯，心裡非常感恩。模特兒出身的黃珮琪在《我家的事》裡飾演壓抑的姊姊，她坦言演出壓力很大，直說：「謝謝導演信任，相信我做得到。」
香港女演員鄧濤以《女孩不平凡》首度入圍金馬，她在電影中一頭亮橘色頭髮，飾演從澳門到台灣的學生。她直呼「很開心，意想不到，我第一部電影，第一次來金馬。」坦言自己用了一週來消化入圍的感覺。
蔡淑臻、陳雪甄為紅毯節食 黃珮琪卻怕太瘦不忌口
蔡淑臻與黃珮琪都是模特兒出身，面對紅毯戰袍，陳雪甄笑說跟兩位模特兒一起很有壓力，陳雪甄為了走紅毯而節食，甚至許願等到典禮結束後一定要吃泡麵，蔡淑臻也加入話題，表示金馬禮包有送泡麵，看起來很好吃。
然而黃珮琪卻與其他入圍者不一樣，她反而怕自己太瘦，因為她只要一緊張就會體重狂掉，因此在飲食上毫不忌口。年紀最小的葉子綺則說，她還在想紅毯幸運物要帶什麼，甜美模樣先被記者封為「紅毯最可愛」。
