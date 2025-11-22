金馬62/陳雪甄首奪女配激動哭了 合作導演廖克發17年：每次都給我難題

第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心盛大登場，女星陳雪甄以《人生海海》奪下「最佳女配角獎」，她一聽到自己名字秒落淚，上台時激動哭著說：「等了17年，我終於站上來了。」

女星陳雪甄以《人生海海》奪下第62屆金馬獎「最佳女配角獎」。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

陳雪甄上台後先是感謝導演廖克發，「謝謝你這麼多年來信任我，帶我進入金馬獎，謝謝你用遠跑在最前面，面臨各種困難始終保持真誠的心，讓我們相信電影，相信說故事的力量。」

她接著感性表示，想把這座金馬獎座獻給在每一部電影中，擔任配角的演員們，「或許我們不會獲得很多注目跟眼光，甚至很多時候懷疑自己的能力，謝謝我們沒有放棄，是我們在暗處支撐才可以創造電影許多細節，也謝謝觀眾看見我們。」

陳雪甄在《人生海海》中飾演在馬來西亞成長的華人女性，是一名咖啡廳老闆娘，她後台受訪時分享，為了詮釋一名很當地的馬來西亞人，她投入大量時間研究馬來西亞的歷史還有文化，而為了掌握道地的口音，必須先理解馬來西亞移民的背景，以及口音如何在歷史脈絡中被形塑，「需要去了解到包含呼吸的運用、肌肉的使用以及然後張力。」

陳雪甄透露，為了詮釋一名很當地的馬來西亞人，她投入大量時間研究馬來西亞的歷史還有文化。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

陳雪甄打趣說，和導演廖克發合作的這17年來，對方每次找她演出都給她出難題，「他很有趣，每次給我難題之後就把我放在旁邊，然後開心的看著我，我看你這次可不可以闖關成功。」最後，她也再次感謝《人生海海》的副導，在拍戲過程中嚴格的要求她的口音。

