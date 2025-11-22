金馬62/陳雪甄首奪女配激動哭了 合作導演廖克發17年：每次都給我難題
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心盛大登場，女星陳雪甄以《人生海海》奪下「最佳女配角獎」，她一聽到自己名字秒落淚，上台時激動哭著說：「等了17年，我終於站上來了。」
陳雪甄上台後先是感謝導演廖克發，「謝謝你這麼多年來信任我，帶我進入金馬獎，謝謝你用遠跑在最前面，面臨各種困難始終保持真誠的心，讓我們相信電影，相信說故事的力量。」
她接著感性表示，想把這座金馬獎座獻給在每一部電影中，擔任配角的演員們，「或許我們不會獲得很多注目跟眼光，甚至很多時候懷疑自己的能力，謝謝我們沒有放棄，是我們在暗處支撐才可以創造電影許多細節，也謝謝觀眾看見我們。」
陳雪甄在《人生海海》中飾演在馬來西亞成長的華人女性，是一名咖啡廳老闆娘，她後台受訪時分享，為了詮釋一名很當地的馬來西亞人，她投入大量時間研究馬來西亞的歷史還有文化，而為了掌握道地的口音，必須先理解馬來西亞移民的背景，以及口音如何在歷史脈絡中被形塑，「需要去了解到包含呼吸的運用、肌肉的使用以及然後張力。」
陳雪甄打趣說，和導演廖克發合作的這17年來，對方每次找她演出都給她出難題，「他很有趣，每次給我難題之後就把我放在旁邊，然後開心的看著我，我看你這次可不可以闖關成功。」最後，她也再次感謝《人生海海》的副導，在拍戲過程中嚴格的要求她的口音。
延伸閱讀
金馬62/范冰冰封后「微博PO文被刪」 轉戰IG長文吐心聲
金馬62/《大濛》狂掃4獎！李安笑虧「一日學生」陳玉勳：有出息
金馬62 賴清德：華語電影重要指標、連結亞洲、走向國際重要平台
其他人也在看
金馬62／《我家的事》曾敬驊奪男配角獎「爆哭」感謝李烈 感性道：我做了勇敢的事
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，典禮沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。熱門作品《大濛》獲得11項提名，《左撇子女孩》則有9項提名；頒獎嘉賓有日本影帝西島秀俊、桂綸鎂等。最受矚目的大獎之一，「最佳男配角獎」由曾敬驊奪下。鏡報 ・ 1 天前
金馬62／金曲歌后李竺芯追思逝世影人 大S現身大螢幕
金馬62／金曲歌后李竺芯追思逝世影人 大S現身大螢幕EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬62／等了17年！陳雪甄《人生海海》奪最佳女配 爆哭感謝角色：面臨困境要把根扎在自己身上
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，陳雪甄憑《人生海海》拿下最佳女配角，她在台下時便已激動落淚...FTNN新聞網 ・ 1 天前
金馬獎慶功／陳雪甄橫掃評審票數！和導演廖克發約好「不漲價」
陳雪甄以《人生海海》獲得第62屆金馬獎最佳女配角，她在慶功宴上興奮表示：「努力這麼久終於被肯定了！」笑說現在想要好好喝一杯，為典禮節食兩個禮拜的她，也終於能好好大吃一頓。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
金馬62／以《人生海海》奪最佳女配角 陳雪甄喜極而泣：等了17年
第62屆金馬獎最佳女配角出爐，一如外界預期，由呼聲最高的陳雪甄以《人生海海》中「水雲」一角擊敗眾多強敵，抱回人生首座金馬獎。她上台領獎時情緒激動，忍不住淚崩說：「等了17年，才終於站在這裡！」 陳雪甄感謝《人生海海》劇組所有人全力以赴，讓這部作品得以完成，也讓她的表演被看見。 她也特別想把這座獎送給所有電影中的配角們：「我們不見得受到很多注目跟眼光，甚至有時會懷疑自己的能力。謝謝我們沒有放棄，在暗處支撐，創造電影裡很多重要的細節。」 最後，她感謝「水雲」這個角色，讓她明白——無論遇到什麼困境，都要活在當下，把根扎在自己身上。中央廣播電台 ・ 1 天前
金馬62／不只拿1獎！陳雪甄壓倒性獲最佳女配 與兒配音短片也奪獎
【緯來新聞網】演員陳雪甄昨（22日）以15票壓倒性獲勝拿下第62屆金馬獎最佳女配角獎，典禮後和作品《緯來新聞網 ・ 1 天前
陳雪甄摘金馬女配爆哭 感謝看見暗處支持的配角們
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂頒獎，陳雪甄以「人生海海」抱回最佳女配角獎。她登台後激動落淚表示，花了17年才站到台上，配角在暗處支撐細節，謝謝大家看見他們。中央社 ・ 1 天前
金馬62/與姚淳耀爭男配！曾敬驊秀幸運物 嗨喊：鑽爆
第62屆金馬獎頒獎典禮22日於台北流行音樂中心登場，電影《我家的事》獲得8項大獎提名。導演潘客印與演員藍葦華、高伊玲、曾敬驊、姚淳耀、黃珮琪等人現身紅毯，曾敬驊透露幸運物是手上戴的豹貓戒指，以諧音笑稱「讓《我家》鑽爆！」與他一同角逐男配角獎的姚淳耀，提到脖子上的飾品象徵福祿，「希望可以帶給大家好運」。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬62／《人生海海》陳雪甄奪最佳女配！台上爆哭：等17年終於站上來了
第62屆金馬獎「最佳女配角」由 《人生海海》的陳雪甄奪下，這是她首次入圍就獲得，她上台時忍不住爆哭，吐露心聲：「等了17年，終於站上來了！」她想把獎送給所有擔任配角的演員們，「或許我們不是最被看見的，也會自我懷疑，但謝謝我們沒有放棄，謝謝觀眾看見我們。」鏡報 ・ 1 天前
韓劇《信號》20年懸案終破案 真兇身分曝已癌逝
韓劇《信號》20年懸案終破案 真兇身分曝已癌逝EBC東森新聞 ・ 1 天前
殺出重圍摘男配角暴哭！ 曾敬驊：謝謝李烈看見我
第62屆金馬獎，獎項陸續出爐！最佳男配角獎由演員曾敬驊奪下，他致詞時忍不住激動情緒，哽咽表示，自己做了很多勇敢的事，也謝謝一路以來，看見他的劇組團隊。而摘下最佳女配角獎的陳雪甄，等了17年終於首度獲獎...華視 ・ 1 天前
金馬62／等了17年終於站上台 陳雪甄為《人生海海》苦練馬來西亞Local口音
本屆金馬獎最佳女配角入圍者有《人生海海》陳雪甄、《左撇子女孩》蔡淑臻、《左撇子女孩》葉子綺、《我家的事》黃珮琪和《女孩不平凡》鄧濤。這個獎由《美國女孩》的母女檔林嘉欣、方郁婷、林品彤3人揭曉，最後由曾入圍新導演、女配角獎項的陳雪甄勝出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬慶功》入圍7項全摃龜！林依晨再次落馬 張孝全被虧不甘心
第62屆金馬獎22日落幕，張孝全、林依晨主演的《深度安靜》入圍男女主角、男配角獎等7項大獎，可惜最終全數「摃龜」。林依晨、張孝全、監製瞿友寧、導演沈可尚在典禮後出席慶功宴，臉上難掩失落表情，但也對彼此信心喊話。中時新聞網 ・ 1 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 2 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 17 小時前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前