金馬62｜陳雪甄、曾敬驊雙淚崩奪男女配 馬士媛勇奪最佳新演員

馬士媛以《左撇子女孩》拿下第62屆金馬獎「最佳新演員」。李政龍攝





第62屆金馬獎頒獎典禮今（11╱22）在台北流行音樂中心登場，今年典禮不設主持人，以表演、影片與頒獎串起「現在、過去、未來」三大章節。晚間重點獎項中，陳雪甄以《人生海海》奪下「最佳女配角」，她上台淚崩，感謝導演廖克發多年來的信任，並將獎項獻給所有默默付出的配角：「謝謝我們沒有放棄。」

《我家的事》曾敬驊獲得「最佳男配角」，他從台下哭到台上，激動致謝劇組、家人及帶他進入電影世界的李烈：「謝謝妳看見了我。」「最佳新演員」則由《左撇子女孩》馬士媛獲得。

更多太報報導

金馬62｜陳雪甄熬17年奪女配 揭導演出難題坐等闖關

金馬62｜陳淑芳獲終身成就獎「我不漲價」 淚喊：心中有愛沒有年齡顧忌

金馬62紅毯｜林依晨張孝全放大招拚帝后 蔡淑臻打音波攜俏妞葉子綺攻女配