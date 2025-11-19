金馬62／陳雪甄、葉子綺廝殺爭最佳女配角 鄧濤或成黑馬

第62屆金馬獎最佳女配角之爭備受矚目，無論是《人生海海》中的陳雪甄，或是9歲小演員葉子綺在《左撇子女孩》的天才表現，都有極大奪獎機會。香港演員鄧濤在《女孩不平凡》中，以獨特方式詮釋女性面對困境的韌性，也可能以黑馬之姿榮登最佳女配角寶座。

本屆金馬獎最佳女配角入圍者有《人生海海》陳雪甄、《左撇子女孩》蔡淑臻、《左撇子女孩》葉子綺、《我家的事》黃珮琪和《女孩不平凡》鄧濤。

陳雪甄在《人生海海》中飾演肩負家庭責任的馬來西亞華人女性「水雲」，既要照顧家人，也要撐起事業，看似傳統女性角色，但她以一種「我可以做到」的方式展現女性的自信與力量。

廣告 廣告

為了角色，陳雪甄苦練馬來西亞口音，令人津津樂道，非常有機會為她奪下首座金馬獎座，她自己也坦言深愛「水雲」這個角色。陳雪甄：『(原音)「水雲」其實是把所有飄浪的人全部集中在同一個地方的那個真正的「根」，她雖然不能夠真的像其他兄弟一樣到海外去，但她卻很珍惜他所擁有的。縱使她帶著傷口跟矛盾，但她卻不忘珍惜她手邊擁有，她有可愛的孩子、溫柔的丈夫，然後還有跟兄弟之間那種永遠解不開的那份濃烈的情感。我覺得「水雲」帶我理解到如何可以很有力量，然後很有能量的繼續笑著面對每一件事情。』

鄧濤以《女孩不平凡》首度叩關金馬，她在片中一頭亮橘色頭髮、前衛造型相當搶眼，而她飾演從澳門到台灣學習影視創作的學生，不僅勇於表達創作理念，也探索愛情與慾望，幾場情慾戲表現出色，有機會成為令人驚喜的黑馬。

蔡淑臻在《左撇子女孩》中飾演帶著2個女兒北上謀生的單親媽媽，面對母愛與自我掙扎，不卑不亢，展現女性在社會偏見下的堅韌與柔軟。首次問鼎金馬，入圍已經是肯定。

葉子綺在《左撇子女孩》中飾演被矯正左撇子的小女兒，純真的世界因此掀起波瀾，也推動劇情發展。她拍片時僅6歲，如今9歲，被盛讚為天才演員，也是今年金馬最年幼的入圍者，同樣有機會鍍金。

黃珮琪在《我家的事》裡飾演姊姊一角，在獲知自己的身世後心境的轉折、面對父母時尋求愛的證明的細節表現，也獲得評審肯定，但能否抱回大獎，就得看評審口味。(編輯：宋皖媛)