金馬62／陷不倫風波仍帥氣登紅毯！ 王品澔一身黑西裝現身「盼一切順利」

王品澔一身黑西裝現身。

范姜彥豐先前怒控訴老婆粿粿外遇王子（邱勝翊），後續甚至還爆出同遊美國的人妻簡廷芮和男星王品澔也關係不單純，不過雙方均有出面駁斥。第62屆金馬獎於今（22）日登場，王品澔以遞獎大使身分亮相金馬獎紅毯，從畫面中可以看到他身穿黑色西裝，其相關的畫面也曝光。

范姜彥豐先前爆料粿粿出軌，對象是自己的好友、同為藝人的王子（邱勝翊），網友更發現，先前還有消息傳出，同遊美國的簡廷芮也搭上王品澔，兩人有私情。簡廷芮的老公賴冠儒則發公開聲明說，很感謝大家的關心，強調兩人一直都很好，「彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法。」

第62屆金馬獎今天登場，王品澔雖然身陷不倫風波，但他還是以遞獎大使身分亮相金馬獎紅毯，從畫面中可以看到他身穿一身黑色西裝，在接受媒體聯訪時，他表示希望遞獎的一切都可以順利。

