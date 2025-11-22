金馬62 「隱蹟之書：重寫自我」奪最佳紀錄片 (圖)

其他人也在看
金馬62星光 林依晨甜美走紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，以電影「深度安靜」入圍最佳女主角的林依晨穿著藍紫色魚尾禮服甜美走紅毯。中央社 ・ 17 小時前
金馬62星光 粉絲提早卡位等待偶像現身（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在北流登場，傍晚由星光大道揭序幕，大批民眾湧入紅毯周邊，以手牌標語傳達對偶像的支持。中央社 ・ 19 小時前
金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日傍晚由星光大道先打頭陣，紅毯旁下午已聚集大批粉絲，拉布條、舉手牌等待一睹偶像風采。中央社 ・ 19 小時前
金馬62星光 「大濛」劇組步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，電影「大濛」劇組由導演陳玉勳（前中）領軍，一同走上紅毯。中央社 ・ 18 小時前
總統：高鐵延伸與鐵路高架化 若如期推動宜蘭更發展
（中央社記者溫貴香新北市22日電）總統賴清德今天出席新北市宜蘭同鄉會時表示，陽明交大第2期醫院擴建工程已開始，預計2027年完工，高鐵延伸至宜蘭計畫已通過環評，且宜蘭到羅東鐵路高架化的環評也通過，這些重大建設若能如期推動，就可打通宜蘭交通任督二脈，未來宜蘭會更加發展。中央社 ・ 15 小時前
【公告】天瀚自行撤回現金增資發行新股案
日 期：2025年11月21日公司名稱：天瀚(6225)主 旨：天瀚自行撤回現金增資發行新股案發言人：鄭又晉說 明：1.事實發生日:114/11/212.原公告申報日期:114/07/243.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股4.變動緣由及主要內容:本公司經考量整體營運規劃，自行撤回114年度現金增資發行新股案。5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。6.其他應敘明事項:無。中央社財經 ・ 1 天前
路邊野生媽媽竟是影后！金馬早晨「包緊緊無人認出」 晚上換裝變女明星
藝人劉若英以《我們意外的勇氣》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，這也是她第4度角逐影后寶座，今（22）日頒獎典禮的早晨，她親民的分享女明星在金馬之夜早晨的日常，說自己是一個陪兒子吶喊的媽媽，引發粉絲好評。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
【公告】中信金代台灣人壽公告核准投資ASF Moonstone Co-Invest L.P.
日 期：2025年11月21日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代台灣人壽公告核准投資ASF Moonstone Co-Invest L.P.發言人：高麗雪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:ASF Moonstone Co-Invest L.P.；為私募基金2.事實發生日:114/11/213.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用、不適用、不超過美元30,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:ASF Moonstone Co-Invest GP LLP、非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權中央社財經 ・ 1 天前
民眾抗議捷克國家博物館 要求掛回烏克蘭國旗 (圖)
示威團體Kaputin近日在捷克國家博物館正門抗議，要求館方重新掛回烏克蘭國旗，吸引百人響應，而當時博物館外牆懸掛的是故宮文物展海報。中央社 ・ 15 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前