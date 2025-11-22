金馬62／雙金情侶檔誕生！25歲馬士媛獲最佳新演員 男友也是金曲音樂人

記者趙浩雲／台北報導

25歲的馬士媛第一次演出電影就得獎。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心舉辦，最佳新演員由25歲的馬士媛《左撇子女孩》獲得。

第62屆最佳新演員入圍者有牧森《進行曲》、劉敬《失明》、馬士媛《左撇子女孩》、張迪文《眾生相》、林怡婷《恨女的逆襲》。

馬士媛未來之路精彩可期。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

馬士媛表示，想要謝謝陪在她身邊的家人、愛人、朋友跟工作夥伴，想要謝謝《左撇子女孩》所有劇組的所有人，投入也給予她信任，才能完成宜安這個角色。

馬士媛與金曲音樂人嘟嘟感情穩定。（圖／翻攝自IG）

馬士媛以《左撇子女孩》一口氣獲得兩個獎項，包括第36屆斯德哥爾摩國際影展的最佳女演員，以及第62屆金馬獎最佳新演員，頒獎人許瑋甯也大讚「有一個新的電影明星誕生！」

馬士媛的男友嘟嘟（魯綱宇）是JADE樂團成員，在第34屆金曲獎最佳單曲製作人獎與周已敦以〈Telephone〉一曲獲得獎項，當時頒獎時還因為念錯名字，讓另一名入圍者陳建瑋誤以為是自己得獎，在當時鬧出很大的風波。

