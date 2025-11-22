金馬62》電視收音大悲劇！告五人、戴佩妮開唱 難逃網友毒舌
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚在台北流行音樂中心隆重登場，不少影迷、網友紛紛守在電視機、電腦機前面緊盯活動。不過，收音問題似乎無法改善，連帶影響表演品質，網路上一片哀嚎，包含頑童、告五人、9m88以及剛榮獲最佳電影原創歌曲的戴佩妮，都逃不了網友毒舌批評。
先是頑童開場帶來的表演「前往(電影)的陸上是最好的時光」，就讓許多網友察覺到，收音有很大的問題，最多人反應聽不到歌手的聲音。而這種狀況，到了頒獎環節，依舊沒有獲得太大改善，「電視的聲音是真的有點怪」、「連頒獎人聲音都扁平和爆音XD」、「也覺得舞台似乎蠻好看的，但收音還不調整嗎 」、「Myvideo聲音完全沒問題」、「北流音響有差嗎，去過幾次覺得很ok啊 是台視的問題吧」。
來到第二段表演，由戴佩妮、9m88、告五人聯手演出，今年入圍的歌曲〈布秧〉、〈大濛的暗眠〉、〈我天生－有病版〉時，網友們紛紛哀號，懷疑到底是歌手的問題，還是現場收音或電視收音不良，大家為此爭論不休，「電視收音很慘」、「車禍的有點嚴重」、「電視收音真的悶悶的」、「好難聽，音一直飄，又上不去」、「聽得好痛苦，幾乎聽不到音樂，然後音一直飄」、「收音悲劇 9m88唱得也比較好」、「告五人比想像中好XD」、「還是很難聽，但已經比戴佩妮好」。
