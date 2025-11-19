金馬62／韓國大咖影后現身台北！親曝「舞台恐懼症」：只在鏡頭前活過來

記者王培驊／台北報導

韓國影后裴斗娜首次受金馬執委會邀請來台，今（19）日亮相記者會，不但以中文向媒體喊「你好」、「謝謝」，也感性表示：「謝謝大家支持我的作品，真的很感動。」她此次受邀擔任「金馬電影大師課」講師，並將在影展的《空氣人形》演員講堂與影迷面對面交流。

裴斗娜說，接到金馬影展的邀約時非常驚喜，坦言雖然不覺得自己是「大師」，仍鼓起勇氣接下邀請，希望能在台灣和更多影迷、影人相見。《空氣人形》由本屆金馬影展主席李屏賓掌鏡，重逢多年，她笑稱對方是最能捕捉她感性一面的攝影師，也回憶當時李屏賓總拿著攝影機在片場各角落尋找畫面，「看他努力的樣子很可愛。」

出道超過20年，裴斗娜與奉俊昊、朴贊郁、是枝裕和、山下敦弘等知名導演合作無數。她謙虛地說，自己「運氣很好」，在出道之初就遇到許多才華洋溢的創作者，那些導演的努力與執著讓她感受到「匠人精神」，也成為她持續前進的動力。

談到如何維持演戲熱情，她直言並非一路順遂，過去也曾累到想放棄，「但我後來發現，我做得最好的事情，就是演員。」她透露自己有舞台恐懼症，站在人前會害羞，但一站到攝影機前卻反而覺得「很幸福」，因此確信這就是自己的天職。

因《超感8人組》、《屍戰朝鮮》等作品讓她在全球知名度大增，裴斗娜透露，中午去台北麵店竟被老闆認出來，讓她大吃一驚，也深刻感受到韓國文化在台灣的影響力，「非常感謝，也更覺得要努力。」

面對串流興起、觀影習慣改變，她坦言是無可避免的趨勢，「但我會想把電影做到更好，讓大家願意走進電影院。」至於是否想跨足導演或創作？裴斗娜笑說：「光演戲就已經很累了！」雖然偶爾會想寫作，但還沒有當導演的計畫。

今年「金馬電影大師課」由金馬執委會與文化部影視局合作，邀來多位國際影壇重量級講師，包括《霓裳魅影》造型指導馬可布里吉、《媽的多重宇宙》傳奇表演教練尚路易羅德里格、《歡迎來到布達佩斯大飯店》配樂大師亞歷山大戴斯培等。後續還有日本影帝西島秀俊、韓劇名導金湲錫等影壇重量級嘉賓接力分享，內容也將於12月中旬起陸續公開於金馬官網。

