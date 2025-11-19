金馬62／韓國影后裴斗娜首度來台！吃麵被認出來嚇一跳

裴斗娜為金馬獎首度來台。（圖／金馬執委會）





韓國影后裴斗娜今（19）日首度來台參與金馬獎活動，她這次除了在「金馬電影大師課」分享表演課程，也將出席影展《空氣人形》演員講堂和台灣觀眾影迷面對面。對於被稱為「大師」感到壓力山大：「我不覺得我是大師，其實有點小負擔，但很期待可以跟台灣影人和觀眾見面，所以就鼓起勇氣來了。」

裴斗娜首度來台，吃麵就被老闆認出來。（圖／金馬執委會）

此行是裴斗娜首度來台，她說出發前家人和朋友都力薦台灣美食，抵台後直呼台灣的風景就像自己在電影和照片上看到的一樣美，透露今天中午在一家麵店用餐時還被老闆認出來、嚇了一跳！對於韓國影視作品風靡全球，裴斗娜深感很驕傲：「我小時候看香港電影，現在韓國的影視產業在全球萌芽，也更激勵我必須好好努力，這也是我從中獲得一種責任感的歸屬」。

裴斗娜2009年主演電影《空氣人形》在金馬影展特別放映，該片是由是枝裕和執導、現任金馬執委會主席李屏賓擔綱攝影，能夠在金馬活動上與李屏賓重縫別具意義；回憶起當年拍攝過程，她說自己對李屏賓一開始有點敬畏：「後來發現他非常溫暖，拍攝時他常拿著攝影機去找很多細緻的地方，看他努力的樣子滿可愛的。」



