金馬62/韓影后裴斗娜首訪台大讚風景美 用餐被老闆認出嚇一跳
46歲韓國重量級影后裴斗娜首次受邀來台參與金馬活動，19日出席記者會，第一次來台灣的她，除了大讚這裡的風景就如同自己在電影裡看到的一樣美之外，還透露，中午去麵館吃麵時被老闆認出來，讓她直呼：「我真的嚇了一大跳！」
裴斗娜今天身穿簡約黑色套裝，維持一貫的酷帥風格，一出場就親切用中文說：「你好！」向全場媒體打招呼。她笑說，昨天抵達台灣後特別學了「你好」和「謝謝」的中文，展現誠意。
她這次除了在「金馬電影大師課」分享表演課程，也將出席影展《空氣人形》演員講堂，她說：「金馬獎在亞洲地區是非常重要的影響，這次能受邀，真的覺得非常的榮幸。」不過她也謙虛表示，聽到「大師」這個詞的時候其實有點擔心，「我不覺得自己是個大師，所以有點小小負擔，但真的很希望能夠來到台灣跟觀眾們見面，所以還是鼓起勇氣來了。」
對於台灣的印象，她則透露，出發前不論是她的家人或工作夥伴，都不斷告訴她一定要來品嚐美食，「他們都大大的稱讚台灣真的是美食的殿堂。」實際抵台後，她也覺得這裡的風景就跟她在電影裡看到的一樣，非常美麗。
裴斗娜出道以來，憑著入魂演技躍登國際，不僅以《道熙呀》勇奪亞洲電影大獎影后，出演的《超感8人組》及《屍戰朝鮮》等劇集都深受全球觀眾愛戴。不過近年影視習慣的改變，OTT平台興起也導致電影市場逐漸低迷，她被問及如何看待這現象時，先是嘆了一口氣，接著表示：「因為疫情及OTT平台的崛起，為這個領域帶來一些變化，這是大勢所趨，是個無可奈何的現象。當我面臨危機的時候，我會變得更強大，想著去找到解決方案，把電影做到讓大家非進到電影院看不可的程度。」
對於OTT平台的興起，裴斗娜也相當樂見其成，認為大家可以一起成長、發展，絕對是件好事，「如果可以做更多吸引大家到電影院來看的作品，相信他們都會這樣的現象有所改觀，會做出不一樣的變化。」
身為一名在全球相當具知名度及影響力的演員，對於現身韓國流行文化正在席捲全世界，她笑說：「作為一名韓國人，覺得非常的驕傲。」她也分享，中午到麵館吃麵時，竟被老闆認出來，讓她相當驚喜，「就是現在大家真的很關注K-pop、或是韓國的韓劇、電影等等，才如此受大家的歡迎」，並感謝大家的喜愛。
