金馬62／頑童「震撼開場」！饒舌魂直擊電影人內心

娛樂中心／王靖慈報導

金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，這次典禮的創意總監特別邀請億萬票房作品《當男人戀愛時》的導演殷振豪，他以侯孝賢導演的經典作品《最好的時光》為核心，將表演串連成「現在」、「過去」與「未來」三大段落。由於本次典禮沒有設置主持人，表演便成為節目串場的主軸。而典禮也由嘻哈天團頑童MJ116率先登場，火力全開加感性開場瞬間點燃全場氣氛，為整晚活動揭開熱力十足的序幕。





頑童MJ116由瘦子（中）、小春（左）以及大淵（右）組成，於2025台北金馬影展舞台上表演。（圖／台視提供）

頑童以《兄弟們要進城》開唱嗨翻全場。（圖／台視提供）





頑童MJ116以節奏強烈、能量十足的新曲《兄弟們要進城》，點燃了全場氣氛。舞台上的他們身穿帥氣西裝，引起現場歡呼聲不斷。緊接著他們表演這次專門為金馬帶來的歌曲《Here We Are》，唱出篇章序幕的感覺，成功帶動觀眾情緒，成為整場表演的第一個高潮。現場小設計不斷，更與本屆金馬獎的創意主題緊密結合，象徵著電影人一路以熱愛，在追夢的道路上，以堅持與激情朝自己的理想上不斷一路前行。





頑童增加小設計與現場演員們互動。（圖／台視提供）





頑童MJ116開場表演讓粉絲相當驚喜。（圖／金馬執委會提供）

頑童表演結束後，傳達出飽滿的情感，將電影創作者充滿艱辛與激情的道路，詮釋為每個人心中最寶貴的「最好的時光」，獻給這場金馬、所有電影人一段精采的開場。現場與網路上的粉絲們，也成功透過頑童的強力的舞台表演感受到生命力，紛紛大讚頑童這次的表演有一個好開場，而典禮後續會由告五人、9m88等人繼續演出。頑童近期也推出全新專輯《OGS》，也讓粉絲期待他們未來能帶來更多好作品。

