金馬62／頑童MJ116演出「收音事故」網友喊：聽不到

金馬頒獎典禮，饒舌音樂團體頑童MJ116演出時，疑似發生轉播收音異常的事故。（圖／金馬執委會提供）





第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日晚間在臺北流行音樂中心登場，現場眾星雲集，熱鬧非凡。同時本屆以不設主持人方式進行。典禮開場節目由饒舌音樂團體頑童MJ116演出，疑似發生轉播收音異常的事故，引起許多網友討論。

本屆金馬獎開場影片，致敬了動作片《96分鐘》描述一群人在列車中面對代表「金馬獎」的「炸彈」不敢觸碰，情節扣人心弦，接著銜接頑童MJ116帶來的演出。

頑童MJ116從高鐵車廂走進金馬頒獎舞台，但開場演出卻疑似因為收音有問題導致聲音忽大忽小，不過有觀眾表示現場聽得很清楚，疑似是轉播有技術問題。

廣告 廣告

網友對放送事故的議論紛紛，「聲音好破XDD」、「聲音忽大忽小是在哈囉」、「收音大悲劇欸」、「感覺麥克風沒聲音聽不到」，顯然收音問題讓轉播的節目整體效果打了折扣。

【更多東森娛樂報導】

高市早苗「台灣有事論」引爆中日危機！4台灣藝人轉發反日宣言

台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院

「富二代」哥哥拿遺產金援粿粿 曾批范姜彥豐吃軟飯