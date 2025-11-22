金馬62／頑童MJ116開場嗨唱 大玩「96分鐘」梗片場景象直搬舞台
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚，由頑童MJ116開場，大玩「96分鐘」梗，頑童先在前導片片尾現身，隨後霸氣登台，以〈兄弟們要進城〉開場，瞬間點燃全場，氣氛嗨到最高點。
頑童在前導片亮相。圖／台視
〈兄弟們要進城〉開場，瞬間點燃全場。圖／金馬執委會
接著，他們以〈Here We Are〉抒情饒舌帶入，將片場與後台包括打板、燈光、收音等景象搬上舞台，讓觀眾一窺電影幕後的辛勤付出與團隊合作，也向電影人致敬。
頑童精彩表演感動全場。圖／金馬執委會、台視
責任編輯／蔡尚晉
