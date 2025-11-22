金馬62／首獲金馬獎陳雪甄「配角發光」感言惹哭網友 雙喜臨門兒子也獲金馬
陳雪甄以電影《人生海海》勇奪「最佳女配角獎」，而且是獲評審團15票一致通過，這也是她演藝生涯首度獲得金馬獎的肯定。陳雪甄在慶功宴上接受訪問時表示，這讓她有一種努力這麼多年終於被看見、被肯定的感覺，更笑稱現在只想要好好地喝一杯慶祝。不過，陳雪甄坦言還沒想到獎座要放在哪，「我家已經沒空間了，可能要喬一下。」
陳雪甄節食兩週「終於可以吃泡麵了！」 兒子錄影恭喜意外成雙金贏家
回憶起領獎當下的心情，陳雪甄在台上感性落淚，哭到不能自己，她笑說很驚訝當時哭得這麼用力，卻沒有忘記致詞內容。她也分享，在台上拿到金馬獎座時並沒有覺得特別重，沒想到一下台才發現獎座的重量非比尋常。
為了金馬典禮原本節食長達2週的她，在獲獎後也終於鬆了一口氣直說：「終於可以放心吃泡麵了！」此外，陳雪甄的11歲兒子在得知媽媽獲獎後，也特別錄製影片向她道賀。巧合的是，兒子此次替動畫短片《螳螂》配音，該片也拿下金馬最佳動畫短片獎，陳雪甄笑說：「我非常開心『螳螂』可以得獎，他還小就不知道金馬獎可以幹嘛，我還來不及跟他講。」
陳雪甄催淚感言網爆熱議 希望大家多給「專業配角」機會
至於在拿獎之後最想做的事情，陳雪甄表示：「當演員這麼多年來我已經沒什麼物慾了，但如果可以我想要好好大吃一頓。」而她在頒獎台上向所有配角喊話的感言：「我要把這個獎，獻給在每一部電影中擔任配角的演員們，或許我們不是被注目的焦點，甚至懷疑自己在這條路上的努力，但謝謝我們沒有放棄，因為有我們在暗處的支撐，才能成就電影中的許多細節。各位觀眾、資方以及劇組朋友們，我們在這裡，謝謝你們看見我們。」讓許多網友感動引發討論。
陳雪甄得知後，也透露了這段話背後的心聲：「其實這段話第一次入圍就很想講了，覺得有一天上台我想要講這段台詞，很多演員很專業卻沒有被注意到，所以我希望大家都能給他們機會。」
