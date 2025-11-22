金馬62/馬士媛奪新演員直呼不可思議 後台飛吻連發隔空放閃男友

第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心盛大登場，馬士媛以《左撇子女孩》奪下「最佳新演員獎」，打敗鄧濤、牧森、 劉敬、張迪文及林怡婷。她後台受訪時開心直呼：「有點說不出話來的感覺，很不可思議，真的拿到這個獎，滿滿的感謝。」

馬士媛以《左撇子女孩》奪下「最佳新演員獎」。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

馬士媛台上後先是感謝《左撇子女孩》所有幕前幕後的工作人員，「謝謝你們，投入然後給予我信任，我才可以有勇氣放心的完成這個角色。」接著她感性向一直陪在她身邊的家人、愛人、朋友及還有所有的工作夥伴，「謝謝你們，陪伴在我好的時候、不好的時候、很焦慮的時候，不成熟的時候，覺得自己一無是處的時候，直陪伴著我，陪我度過我所有的人生階段。」

馬士媛在後台受訪時，被問及得獎心情直呼非常不可思議，「有點說不出話來的感覺，很不可思議真的拿到這個獎，滿滿的感謝。」她也透露，在拍完《左撇子女孩》後就更加確定自己要成為一名演員，對於表演這條路保持著相當開放的心態，「 什麼（角色）都想嘗試、都想試試看。」

馬士媛在後台受訪時，被問及得獎心情直呼非常不可思議。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

馬士媛笑說，拿獎後現在最想做的事就是好好睡一覺，和樂團JADE成員嘟嘟交往4年的她也透露，男友今天在典禮開始前，有趁她在梳化期間打來幫她打氣。順利奪獎後有沒有想對男友說什麼？馬士媛表示，用說得太害羞，接著就隔空對男友送上好幾個飛吻，閃瞎全場。

