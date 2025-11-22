金馬62／馬士媛奪最佳新演員 感性致謝：謝謝陪我走過所有階段的人

第62屆金馬獎最佳新演員由《左撇子女孩》馬士媛拿下。初登金馬即獲肯定的她，在台上感性地向劇組、家人與陪伴她一路成長的夥伴致謝，因為他們在她好的時候、不好的時候、焦慮或覺得自己一無是處時，都沒有放棄她，陪她走過不同的成長階段，馬士媛也特別提到曾經影響她的一段話，與大家共勉之。

馬士媛：『(原音)還想要謝謝不管是在這個產業，還是在這個世界上，一直努力堅持著做著自己喜歡的事的所有人。因為你們影響到我，然後讓我也想要找到屬於我自己，真的很熱愛的事，今天也才有機會可以在這個台上。真的我想要分享一小段最近影響我很深的一段話：很多時候，重點不是在於我們是誰？而是在於我們想要傳達的故事是什麼，還有那個真誠的心。我會帶著這段話，真誠善良好好地走下去，也希望可以帶給你們一些力量。謝謝大家。』(編輯：陳士廉)