金馬62／馬士媛奪最佳新演員 用「好奇跟開放」形容未來：我都想再試！
第62屆金馬獎「最佳新演員獎」由新銳女星馬士媛以電影《左撇子女孩》奪得，她坦言從入圍到得獎，心情「滿滿的感謝，不可思議」。馬士媛在記者會上透露，她獲得這個角色的過程極為戲劇化，導演鄒時擎當時僅透過 IG Hashtag 搜尋「台灣女生」就找到了她。馬士媛坦言，接到訊息當下，她一度以為自己遇到「詐騙集團」。
儘管如此，馬士媛依然勇往直前，「那時候我處在一個想要不顧一切去試試看的階段，」她笑著解釋，是導演傳來認真的企劃書後，才讓她鼓起勇氣回應。最終，在經過親自會面和提交兩場戲的試鏡帶後，她才確定拿下這個寶貴的角色。
談到片中最具挑戰性的部分，馬士媛透露這場戲需要她深入角色的內心世界，達到生理與心理上的「扣關」（共感），對沒有經驗的她來說，必須花費大量時間蒐集資料，並讓情感完全投入。
至於與片中的「妹妹」葉子綺的搭檔，馬士媛則是將對方視為「朋友」和「小孩」看待。她會花時間去了解對方在學校的生活和興趣，透過「一起玩」來打破隔閡，成功建立起銀幕上自然的親近感。
面對金馬獎的肯定，馬士媛表示這給予了她極大的鼓舞。她用「好奇跟開放」來形容自己未來的演藝狀態，「什麼都想嘗試，我都想要再試試看。拍完《左撇子女孩》後也確定未來要當演員的志向。」
