金馬62 馬士媛奪最佳新演員（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚在台北流行音樂中心舉行，最佳新演員獎由馬士媛以電影「左撇子女孩」奪得。
中央社記者張新偉攝 114年11月22日
其他人也在看
金馬62／群星爭豔！金馬紅毯最美戰場率先登場 范冰冰確定缺席
第62屆金馬獎今晚(22日)在台北流行音樂中心盛大登場，由「最美戰場」星光大道拉開序幕。除了眾多華語影壇名導、影帝、影后入圍者紛紛亮相，各自以華麗造型展現氣勢。今年外界最關注的話題之一則是傳聞角逐影后的范冰冰有可能現身，但紅毯上並未見到她的身影。《地母》導演張吉安轉述：「范冰冰說她非常遺憾無法前來金馬，很想見證金馬62！但她的心與金馬同在。」 本屆星光大道由楊千霈、徐鈞浩與彭千祐聯手主持，隨著金馬執委會主席李屏賓率先踏上紅毯，宣告金馬盛典正式揭幕。 眾多入圍者盛裝亮相，角逐最佳新演員的牧森與香港演員張迪文都直呼金馬氛圍新鮮，。牧森：『(原音)覺得很很新鮮，很好奇，很像去一個就是一個異次元的一個世界的感覺。』 也是最佳新演員呼聲極高的劉敬，則難得以華麗造型體驗首次金馬紅毯滋味。劉敬：『(原音)有一些些小珠寶，然後平常不戴耳環，今天有戴耳環，對。幸運物？沒有欸，沒有，就是帶我自己一個愉悅的心情來。有信心嗎？就一切都是最好的安排！』 獲得8項提名的《我家的事》劇組「家人」再次團聚，導演潘客印表示心情蠻緊張的；角逐影后的高伊玲則特別在衣領後特別繡上電影的英文片子《Family Matter》字中央廣播電台 ・ 18 小時前
金馬62星光 西島秀俊走星光大道 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，擔任頒獎嘉賓的日本影帝西島秀俊出席與會。中央社 ・ 17 小時前
金馬62星光 林依晨甜美走紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，以電影「深度安靜」入圍最佳女主角的林依晨穿著藍紫色魚尾禮服甜美走紅毯。中央社 ・ 17 小時前
金馬62星光 粉絲提早卡位等待偶像現身（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在北流登場，傍晚由星光大道揭序幕，大批民眾湧入紅毯周邊，以手牌標語傳達對偶像的支持。中央社 ・ 19 小時前
金馬62星光 「眾生相」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「眾生相」劇組團隊一同開心在紅毯合影留念，片中演員張迪文（左4）將角逐一生只有一次機會的最佳新演員。中央社 ・ 18 小時前
金馬62/睽違半世紀重返！翁倩玉感謝52年前榮耀 陳意涵虧：我才1歲
第62屆金馬獎於台北流行音樂中心舉行，翁倩玉和陳意涵共同出席頒獎項，舞台上兩人分享了她們在電影《陽光女子合唱團》的拍攝經歷。翁倩玉表示，她在片中飾演一位奶奶，並感謝有機會與陳意涵合作。她回憶起52年前在金馬獎獲得最佳女主角的榮耀，感慨萬千，並強調這段經歷對她演藝生涯的重要性。中天新聞網 ・ 16 小時前
金馬62星光 「我家的事」劇組步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，入圍多項大獎的電影「我家的事」劇組開心走上紅毯，向一旁粉絲揮手致意。中央社 ・ 18 小時前
金馬62／《左撇子女孩》開胡 馬士媛得獎確信未來演藝路
平面模特兒出身的馬士媛，當初是導演鄒時擎在IG上找到的，她笑說還以為是碰到詐騙集團，如今拿到獎，「一開始是說不太出話來的感覺，覺得能真的拿到這個獎項是很不可思議的事情。」提到在拍片時最困難的部分，她回憶是「生理上和心理上都要共感那個角色。」如今得到獎，年紀...CTWANT ・ 14 小時前
馬士媛甜蜜放閃 劉敬讚曾敬驊帥到發光
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚於台北流行音樂中心登場，21日入圍午宴上，最佳新演員入圍者《進行曲》牧森、《失明》劉敬、《左撇子女孩》馬士媛、《眾生相》張迪文、《恨女的逆襲》林怡婷首次相聚，提前交流彼此心情。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／陳意涵紅毯秀香肩美背 受訪喊話老公：想分享喜悅
華人電影盛事之一的第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在台北流行音樂中心舉辦，藝人陳意涵也在本屆擔任頒獎嘉賓之一，與藝人翁倩玉一同為今年度的原創電影音樂、原創電影歌曲當頒獎人。陳意涵大秀美背、香肩。圖／台視新聞網 ・ 17 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前