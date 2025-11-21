金馬62／馬士媛放閃樂團男友是「得獎幸運物」 劉敬被激到搬椅子大喊「閃屁啊」

入圍最佳新演員的《眾生相》張迪文（左起）、《恨女的逆襲》林怡婷、《失明》劉敬、《左撇子女孩》馬士媛與《進行曲》牧森等5位新秀首次齊聚一堂。劉耀勻攝

第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，金馬執委會今（21日）舉辦入圍酒會，入圍最佳新演員的《進行曲》牧森、《失明》劉敬、《左撇子女孩》馬士媛、《眾生相》張迪文、《恨女的逆襲》林怡婷等5位新秀首次齊聚一堂。

今年最佳新演員是唯一不分性別的競爭獎項，5位入圍者在合照前剛巧小聊。張迪文笑說，因為還沒看過其他人的作品，本來有點緊張，「但喬位子的時候就有小聊一下，大家都滿親切。」一旁的馬士媛補充，自己在開幕式時遇到劉敬，兩人四目相對，心中還在猜對方幾歲，沒想到劉敬立刻開口問她年紀，劉敬笑說：「結果她是姊姊！」最年長的是28歲的牧森，則被眾人笑稱為5人中的「大哥」。

馬士媛放閃JADE樂團主唱男友 劉敬一句「閃屁啊」成午宴金句

談到首次參加金馬的心情，馬士媛直呼既興奮又緊張，她透露最感動的是交往5年的男友、JADE樂團成員嘟嘟的鼓勵：「他叫我好好享受，說會在家看直播。」當被問到是否有給什麼幸運物時，她放閃甜回：「我們好好在一起就是最幸運的事」，瞬間閃瞎全場。

廣告 廣告

在旁的劉敬立刻搞笑接話：「那我坐旁邊去，閃屁啊！」再度笑翻所有人。個性淡定的劉敬分享，自己一直用平常心面對這次入圍，但能在電影最高殿堂遇到許多前輩，仍覺得相當榮幸。

左起張迪文、林怡婷、劉敬、馬士媛年紀相近，結果是28歲的牧森最年長被叫大哥。劉耀勻攝

劉敬見曾敬驊讚「全身發光」 張迪文、牧森遇張孝全不敢開口合照

這群新秀在午宴上也成了「追星族」。劉敬分享：「剛剛在廁所門口看到柯煒林，跟《大濛》裡面的『趙公道』造型差太多了，一時間還認不太出來。」他也對曾敬驊的帥度驚訝不已，直說：「他真的很帥、可惡。」並補充第一次看到曾敬驊本人時，覺得他「全身發光，怎麼可能這麼帥！」希望未來有機會能合作或一起入圍。

牧森則透露，剛剛在午宴巧遇張孝全，近距離感受到對方結實的氣勢，「站在我旁邊真的很壯。」來自香港的張迪文坦言，雖然很想跟張孝全、黃秋生合照，但與一群剛認識的同輩演員聚在一起，反而有點害羞，「真的不敢開口。」



回到原文

更多鏡報報導

坤達「閃兵案」求刑2年8月 柯佳嬿首露面曝心情「陪他面對」曝老公現況

金馬62／范冰冰壓軸來金馬？張吉安曝「有驚喜」 陳玉勳、曹仕翰掀南北之戰

范冰冰為爭金馬影后清3個月牛糞 「自願毀容」導演認證：她現在可解降頭