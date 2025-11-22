金馬62／馬士媛獲最佳新演員為《左撇子女孩》開胡 回家親男友嘟嘟謝他一路支持
《左撇子女孩》當中飾演姊姊宜安的馬士媛，打敗了《進行曲》牧森、《失明》劉敬、《眾生相》張迪文與《恨女的逆襲》林怡婷 拿下金馬最佳演員獎。她是平面模特兒出身，導演鄒時擎是在IG上找到她，頒獎典禮前她一直沒有得失心、想要好好享受金馬氛圍，果然讓她有了最好的收穫！
馬士媛說：「大家好，我是馬士媛，謝謝金馬給我這個非常重要的肯定，感謝左撇子劇組的所有人，不管幕前幕後、大家給我信任才有勇氣演好宜安這個角色。謝謝一直陪在我身邊，沒有放棄我的家人、愛人、朋友跟所有的工作伙伴，在我好、不好、焦慮、覺得自己一無是處的時候。」
馬士媛拿下最佳新演員為《左撇子女孩》開胡，她笑說拿到獎以後最想做的事情是好好睡一覺，因為最近忙著宣傳《左撇子女孩》。今天下午妝髮時，男友JADE樂團主唱嘟嘟有打電話來為她打氣，而她在台上致詞也有提到男友給她鼓勵，之所以沒有刻意提他名字用「愛人」代替，「因為大家都知道了嘛！」她還放閃做出親親的動作，表示這就是回去對男友最想做的事情。
她也分享對她影響很深的一段話，「很多時候重點不是我們是誰，而是要傳達的故事跟真誠的心，我會帶著這段話真誠好好地走下去。」而《左撇子女孩》當中飾演媽媽的蔡淑臻與妹妹葉子綺雙雙落馬，她也說兩人心情不受影響，她們跟導演4個人在座位上有互相手牽手對彼此打氣！
