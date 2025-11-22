金馬62／馬士媛自信奪下新人獎！送上飛吻給樂團帥哥男友
【緯來新聞網】馬士媛以《左撇子女孩》拿下一生僅有一次機會的金馬最佳新人獎，也替該片開胡拿下一座金馬。她上台時台風穩健、口條清晰，簡潔有力的感言沒拖泥帶水，笑著謝謝劇組所有人給的勇氣與信任，「讓我有勇氣完成這個角色」。
馬士媛拿下金馬最佳新人。（圖／記者許方正攝）
25歲馬士媛感謝評審給予的肯定，除了劇組當靠山，還有親友的支持，「謝謝陪在身邊的家人、愛人、所有夥伴，在我們好的時候、壞的時候、焦慮的時候，覺得自己一無是處的時候一直陪伴著我，度過很多人生階段」。
最後，她謝謝這個產業所有人，讓我也想找到自己很熱愛的事，「很多時候不是在於我們是誰？而是傳達的故事是什麼。我會帶著這段話、真誠、善良走下去，也希望能帶給你們力量」。
馬士媛確定要繼續表演這件事。（圖／記者許方正攝）
走進後台訪問時，她坦言演完《左撇子女孩》就決定要繼續當演員，不過目前最想做的事「睡覺，想好好休息一下」。替該片開胡，她沒有壓力但很開心，「能替《左撇子》拿下獎」，不過一旁蔡淑臻、葉子綺都沒能順利得獎，「她們很ok，我們都有握一下手，給支持的感覺」。
她男友是樂團「JADE」主唱兼吉他手嘟嘟，在台上謝謝「愛人」卻不說名字，「算刻意嗎？因為大家都知道是誰」，坦言出席典禮之前對方有電話打氣，而現在她不好意思說出對男友的心裡話，送上數個飛吻。
嘟嘟有給女友加油打氣。（圖／翻攝嘟嘟IG）
更多緯來新聞網報導
「00後」竟不知《康熙》誰主持：是肩膀有鳥的人 小S傻眼「為何做這集」
全明星閃兵中！姚元浩免役有苦衷 腳掌全斷縫400針曝慘況
其他人也在看
「左撇子女孩」金馬62慶功宴 (圖)
電影「左撇子女孩」雖然僅在第62屆金馬獎摘下一個獎項，但22日慶功宴上，導演鄒時擎（中）說心情並不失落，期待在奧斯卡獎獲得好成績，讓世界看見台灣，導演李安（左1）也給予支持。中央社 ・ 1 天前
COP30閉幕前夕 氣候融資.減化石燃料仍無共識
聯合國第30屆氣候峰會進入最後一天，各國談判陷入僵局，主要癥結點就在攸關全球氣候變遷最重要的「擺脫化石燃料依賴」等敏感議題，歐盟等已開發國家與主要產油國之間仍存在明顯分歧，導致最終協議遲遲無法出爐...大愛電視 ・ 1 天前
金馬62／馬士媛《左撇子女孩》抱回最佳新演員 哽咽謝劇組信任與支持
新生代素人馬士媛今（22）晚以《左撇子女孩》奪下第62屆金馬獎「最佳新演員」，她在台上哽咽致謝劇組、家人與一路陪伴她的親友，並以真摯言語分享對表演與故事的信念，感動全場。馬士媛在致詞時激動表示，「首先台視新聞網 ・ 1 天前
才重辦五天！臉書帳號又被封 蘇一峰嗆：見證綠色奇蹟的時刻
胸腔科醫師蘇一峰經營臉書社群多年，除了分享醫療文章，也會對時事發表看法，不過他的臉書帳號在17日突然遭到停權，儘管他在隔天重新開啟新帳號，但是短短5天過去，他的臉書帳號在今（22）日晚間又遭關閉，讓他氣得怒酸，「不過就是放個賴清德影片，就被封號，見證綠色奇蹟的時刻。」中天新聞網 ・ 1 天前
25歲馬士媛奪下最佳新演員獎 因IG被導演看見 台上放閃男友
25歲馬士媛奪下最佳新演員獎 因IG被導演看見 台上放閃男友娛樂星聞 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 10 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 10 小時前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
周子瑜手寫信全文曝光淚崩「不是因為乖」遭封殺10年吐真心：真的渴望
南韓超人氣女團TWICE 台灣成員周子瑜，昨（23）晚在高雄世運主場館演出了她出道以來首場台灣演唱會，這場對她意義非凡的返鄉舞台，也被外界解讀為暌違10年「正式解禁」。她在舞台上朗讀了一段親筆感言，全文首度曝光，字字真摯動人讓現場數萬ONCE們紛紛拭淚，被認為是她對過去10年起伏的自我總結與重生宣言。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 13 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范冰冰金馬封后「在中國慘被消失」！社群遭刪文下架 弟弟范丞丞也噤聲
中國女星范冰冰在 2018 年爆出逃漏稅風波，背負 8.8 億人民幣罰款後全面消失於中國娛樂圈。近年她靠海外作品重新累積聲量，今年更憑馬來西亞電影《地母》奪下第 62 屆金馬獎最佳女主角，原本被視為她「重新出發」的重要時刻，中國網友也紛紛留言稱她「勵志」、「終於守得雲開」。然而，范冰冰奪影后的消息，卻在中國主流社群平台上集體「被蒸發」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光
范冰冰封后 張鈞甯低調8字祝福！11年私交曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 1 天前
徐若瑄抗癌走過手術開唱 「我沒有放棄」台下哭成一片
徐若瑄23日在Billboard Live Taipei開唱，她為了曲目安排，「潛水」在粉絲社群兩個月，改編了多首歌曲，準備了20分鐘的不插電演出，也首次挑戰吉他自彈自唱，展現滿滿誠意。Yahoo娛樂訊息 ・ 3 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 小時前