金馬62／馬士媛自信奪下新人獎！送上飛吻給樂團帥哥男友

【緯來新聞網】馬士媛以《左撇子女孩》拿下一生僅有一次機會的金馬最佳新人獎，也替該片開胡拿下一座金馬。她上台時台風穩健、口條清晰，簡潔有力的感言沒拖泥帶水，笑著謝謝劇組所有人給的勇氣與信任，「讓我有勇氣完成這個角色」。

馬士媛拿下金馬最佳新人。（圖／記者許方正攝）

25歲馬士媛感謝評審給予的肯定，除了劇組當靠山，還有親友的支持，「謝謝陪在身邊的家人、愛人、所有夥伴，在我們好的時候、壞的時候、焦慮的時候，覺得自己一無是處的時候一直陪伴著我，度過很多人生階段」。



最後，她謝謝這個產業所有人，讓我也想找到自己很熱愛的事，「很多時候不是在於我們是誰？而是傳達的故事是什麼。我會帶著這段話、真誠、善良走下去，也希望能帶給你們力量」。

馬士媛確定要繼續表演這件事。（圖／記者許方正攝）

走進後台訪問時，她坦言演完《左撇子女孩》就決定要繼續當演員，不過目前最想做的事「睡覺，想好好休息一下」。替該片開胡，她沒有壓力但很開心，「能替《左撇子》拿下獎」，不過一旁蔡淑臻、葉子綺都沒能順利得獎，「她們很ok，我們都有握一下手，給支持的感覺」。



她男友是樂團「JADE」主唱兼吉他手嘟嘟，在台上謝謝「愛人」卻不說名字，「算刻意嗎？因為大家都知道是誰」，坦言出席典禮之前對方有電話打氣，而現在她不好意思說出對男友的心裡話，送上數個飛吻。

嘟嘟有給女友加油打氣。（圖／翻攝嘟嘟IG）

