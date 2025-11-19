金馬62／高雄製造夯上國際！《南方時光》金馬入圍三項 劇組回鄉感動開唱

《南方時光》導演曹仕翰攜主演鄭有傑、陳玄力現身高雄首映場，答謝鄉親父老支持。（高雄市政府文化局提供）

高雄人投資、並入圍本屆金馬獎最佳導演、最佳美術設計和最佳造型設計3項大獎的電影《南方時光》，以 1996 年飛彈危機與首次總統直選為背景，描繪高雄少年的成長歷程，也承載導演曹仕翰對家鄉與父子關係的深刻情感。18日晚間，《南方時光》於喜樂時代影城高雄總圖店舉辦高雄首映會，導演曹仕翰攜主演鄭有傑、陳玄力現身，感謝高雄市政府從劇本到拍攝一路支持。

《南方時光》帶觀眾回到老高雄的街巷與生活場景，呈現濃厚人情與青春氣息。今年金馬影展特別放映期間口碑亮眼。高雄市文化局指出，本片劇本曾入選「台灣華文原創故事編劇駐市計畫」，目前第 13 屆獎助正在徵件，鼓勵創作者持續挖掘南方故事。

片中黃迪揚帶到吳慷仁家的鐵盒蛋捲絕版已久，還是原本的品牌特別借出鐵盒樣式工具組使用。（百景映畫提供）

電影背景落在政情動盪的 1996 年，一名少年在家國變動中自我摸索、面對家庭關係與青春迷惘，也反映導演個人的少年記憶。曹仕翰透露，當年在金馬學院受侯孝賢導演鼓勵，決定回到熟悉城市拍出能真正感動自己的故事。拍攝期間在市府支援下，劇組大量啟用高雄在地演員與工作人員，使電影成為名副其實的「高雄製造」。

該片在諸多高雄知名地點取景，包括知名的果貿社區等。（百景映畫提供）

全片皆在高雄取景，包括民族社區、澄清湖、左營建業新村、城門與西陵街、果貿國宅等地。電影除入圍金馬三項大獎外，也獲邀於西班牙、瑞士、巴西、夏威夷等地放映，接續將前往澳洲與摩洛哥，讓世界看見高雄的影像魅力。

鄭有傑在片中飾演「成績至上」教育者，他笑稱自己與高雄緣分深厚，其作品長年與高雄電影節密不可分。飾演男主角「小洲」的陳玄力，首次挑戰大銀幕，他坦言初期仍帶著舞台劇表演習慣，但在導演調整下逐漸找到自然真摯的演出方式，成為片中亮點。

