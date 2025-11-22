金馬62／黃秋生全白西裝太帥！再爭最佳男配 曝心中得獎人選

黃秋生全白西裝帥氣亮相金馬獎頒獎典禮。（圖／東森娛樂）





台灣電影界年度盛事「第62屆金馬獎」今（22）日於台北流行音樂中心盛大登場，憑藉 《今天應該很高興》入圍最佳男配角的香港資深演員黃秋生，今以一襲全白西裝搭配紅領帶及黑帽子帥氣亮相，曾拿下4座金馬獎座的他，這次是否有機會拿下第5座金馬獎，他也吐露心聲。

黃秋生今晚將與金士傑、黃鐙輝、曾敬驊、姚淳耀爭奪最佳男配角，被問及今晚是否有信心拿下第5座金馬獎，他則表示：「不會這麼巧吧？」笑說完全沒想到自己會入圍，認為今晚應該不是自己得獎。

黃秋生將與金士傑、黃鐙輝等人爭奪最佳男配角。（圖／東森娛樂）

至於心目中的得獎人選，黃秋生則透露是憑藉《深度安靜》入圍的金士傑，事實上，這次也是黃秋生第七度叩關金馬，他過去曾獲得3次男配角、1次男主角的肯定，如今將與後輩爭奪獎項，呼聲仍相當高。

