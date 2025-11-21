金馬62／黃秋生被準男配當偶像笑虧「要上香了」 黃鐙輝吐苦水曝岳母第一反應

【緯來新聞網】第62屆金馬頒獎典禮將於22日登場，今（21日）入圍影人齊聚金馬午宴，男配角入圍者除了金士傑外，黃秋生、曾敬驊、黃鐙輝、姚淳耀都到場，4人在台上抱在一起，眾人更搶著跟黃秋生告白，讓黃秋生開玩笑喊：「再講下去，他們要（跟我）上香了！記得要擺香爐啊。」宛如追星現場。

黃鐙輝（左起）、曾敬驊、黃秋生、姚淳耀齊聚金馬入圍午宴。（圖／陳明中攝）

黃鐙輝今向黃秋生表示，「秋生哥是我的偶像，他演過的每一部作品我都看過！」並趁午宴機會，向黃秋生提出擁抱要求，黃秋生則幽默回應：「抱嗎？我以為你說幫我一下。」還不忘抓準訪問空檔跟偶像合照。



姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍同獎項，形成「網內互打」，兩人在片中關係匪淺，被問到比較希望誰拿獎，姚淳耀笑回：「我希望得獎啊，他（曾敬驊）還年輕啊。」曾敬驊過去抱回金馬新演員，這次入圍影帝他表示沒那麼緊張了，「就別想太多了，順其自然。」黃鐙輝則爆料：「秋生哥剛說別開心了，金老師沒來，有可能我們都沒有。」



黃鐙輝這次以《左撇子女孩》角逐男配角獎，被問到岳母萁媽有沒有說什麼？他無奈大喊：「我岳母真的是很誇張，她還說我怎麼會入圍？說如果我得獎，她要換沙發，我還要給她一筆錢。」還沒頒獎就已經被預約禮物，逗樂眾人。

黃鐙輝、曾敬驊、姚淳耀搶著擁抱黃秋生，宛如追星現場，逗樂眾人。（圖／陳明中攝）

