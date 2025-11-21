金馬62／黃秋生被黃鐙輝當神拜傻眼「香爐在哪」 藍葦華場邊認親被攔胡

黃鐙輝（左起）、曾敬驊、黃秋生、姚淳耀出席金馬入圍宴會。劉耀勻攝

第62屆金馬獎頒獎典禮明（22日）晚即將登場，入圍最佳男配角的黃秋生、曾敬驊、黃鐙輝、姚淳耀都出席入圍酒會。已是金馬獎常客的黃秋生一到現場就被當成男神，黃鐙輝難得露出害羞的模樣，當場求抱抱，開口問：「秋生哥請問可以抱你一下嗎？」接著曾敬驊與姚淳耀也跟著上前擁抱，並強調能跟黃秋生一起入圍太不可思議。每個入圍者都紛紛恭維黃秋生是自己的偶像，講到後來，黃秋生忍不住開玩笑：「再誇下去都要上香了！香爐要擺哪？要不要拿個香來拜！」

黃鐙輝自稱南港劉德華 被黃秋生當面吐槽

黃鐙輝這次以《左撇子女孩》入圍男配角，他表示自己已陸續演出多部電影，這次入圍對他來說「真的很夢幻，能跟我的偶像黃秋生同台，真的很不可思議！」他謙稱自己能站在金馬影帝（指黃秋生過去得獎經驗）的旁邊，就是幫他捧花都已經很滿足了。

黃鐙輝向來自稱是「南港劉德華」，現場被黃秋生當面吐槽：「哪裡像？」讓黃鐙輝顯得非常不自在，連忙解釋這不是指長相，只是模仿劉德華罷了，並笑著警告媒體不要亂講話，慌忙解釋：「敬業的態度很像。」

至於老婆跟岳母有沒有給他打氣？黃鐙輝沒好氣笑說：「我岳母真的很誇張，說我得獎的話要幫她換沙發，到底跟她有什麼關係？」幽默反應笑翻全場。

黃鐙輝當場向黃秋生討抱抱。劉耀勻攝

曾敬驊、姚淳耀樂與偶像同框 黃秋生平常心看待得獎

黃秋生是第7次入圍金馬，這次以《今天應該很高興》入圍最佳男配角，他直言對得獎平常心，能夠參與就已經很高興。其他後輩演員也表達興奮之情。以《我家的事》入圍的姚淳耀說：「覺得不可思議，可以站在秋生哥旁邊，跟各位一起入圍，真的覺得非常地開心！」曾敬驊也說，不管如何，希望明天頒獎時可以有很好的結果。

有趣的是，當曾敬驊在台上拍照時，《我家的事》當中飾演爸爸的藍葦華在一旁大喊「兒子好帥！」黃鐙輝則不甘示弱指著姚淳耀：「爸爸在這裡！」而姚淳耀跟曾敬驊都因《我家的事》入圍「網內互打」，被問到男配角獎會想讓給「兒子」嗎？姚淳耀笑喊「我拿！」黃秋生笑說：「還有個金老師（金士傑）沒來呢！」



