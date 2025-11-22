金馬62／黃秋生輕鬆參與金馬獎 開金口預測最佳男配角是他

以《今天應該很高興》入圍第62屆金馬獎最佳男配角的黃秋生。

以《今天應該很高興》入圍第62屆金馬獎最佳男配角的黃秋生，表示沒有得失心、態度也是一派輕鬆出席，表示應該不會像2022年那回拿到金馬獎最佳男主角，還破費請媒體吃飯。

既然他自己都說這回應該不會拿獎、就不用請客吃飯，感覺可以省一筆，媒體當場就反問，萬一拿了，要不要再請一次？黃秋生馬上回：「哪那麼巧！」

他說應該不會是自己拿獎，比較看好也是入圍同一個獎項的金士傑，更有希望奪獎。

