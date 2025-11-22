金馬62／黃秋生輕鬆參與金馬獎 開金口預測最佳男配角是他
以《今天應該很高興》入圍第62屆金馬獎最佳男配角的黃秋生，表示沒有得失心、態度也是一派輕鬆出席，表示應該不會像2022年那回拿到金馬獎最佳男主角，還破費請媒體吃飯。
既然他自己都說這回應該不會拿獎、就不用請客吃飯，感覺可以省一筆，媒體當場就反問，萬一拿了，要不要再請一次？黃秋生馬上回：「哪那麼巧！」
他說應該不會是自己拿獎，比較看好也是入圍同一個獎項的金士傑，更有希望奪獎。
更多鏡週刊報導
金馬62／蔡淑臻說金馬紅毯最親切 「南港劉德華」感受到粉絲順便的貼心
金馬62／林依晨美人魚禮服辣翻了 兒子留在臉上的口水就是幸運物
金馬62／紅毯薑是媽的辣！林依晨蕾絲戰袍殺瘋全場 張孝全Brioni禮服熟男氣息擋不住
其他人也在看
金馬62／曾敬驊驚喜抱回男配角 一路淚不停：我真的做了很多勇敢的事
第62屆金馬獎最佳男配角由曾敬驊以《我家的事》擊敗勁敵拿下，他在揭曉瞬間顯得相當驚訝，一聽到自己的名字眼淚立刻落下，從上台到走下台都淚流不停，感謝劇組人員、感謝爸媽，真情流露感動全場。曾敬驊說自己做了很多勇敢的事，也謝謝電影讓他愛上這一切。 曾敬驊：『(原音)我不太會說話。但是，我真的做了蠻多很勇敢的事情。謝謝帶我進到電影世界的老師李烈、烈姊，謝謝妳看進了我。謝謝這個世界給我這樣的空間可以好好生活、好好感受這些情緒。謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切。』中央廣播電台 ・ 14 小時前
金馬62 曾敬驊奪最佳男配角激動哭紅眼 (圖)
演員曾敬驊（圖）憑著在電影「我家的事」中的好表現，22日成功拿下第62屆金馬獎最佳男配角，從台前致詞到後台受訪，他數度難忍情緒、哭紅雙眼。中央社 ・ 14 小時前
金馬62／黃秋生「白色紳士風」帥登紅毯！笑曝：全身上下帽子最貴
入圍第62屆金馬獎最佳男配角的香港籍演員黃秋生，今（22）日晚間與《今天應該很高興》劇組走上星光紅毯。黃秋生以全白西裝亮相，內搭黑色上衣與白褲，配上深紅領帶，再戴上一頂黑色紳士帽，整體造型復古又醒目，台視新聞網 ・ 16 小時前
金馬62入圍午宴 準影帝柯煒林出席 (圖)
第62屆金馬獎入圍午宴21日在台北文華東方酒店B2文華廳舉行，以電影「大濛」入圍本屆最佳男主角的柯煒林（圖）盛裝出席。中央社 ・ 1 天前
金馬62入圍午宴 準影帝張孝全出席 (圖)
第62屆金馬獎入圍午宴21日在台北文華東方酒店B2文華廳舉行，最佳男主角入圍者張孝全（圖）出席與會，開心留影。中央社 ・ 1 天前
金馬62／準影帝張孝全寫好感言 開玩笑喊：「10年前就想好」
【緯來新聞網】第62屆金馬頒獎典禮將於22日登場，今（21日）各組入圍者也齊聚午宴現場接受媒體訪問，緯來新聞網 ・ 1 天前
彰化啟動芬普尼監測 15家高風險蛋雞場都未檢出
（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化縣政府針對全縣蛋雞場監測芬普尼，首梯次15場高風險蛋雞場抽檢結果今天出爐，包括15件雞蛋、15件羽毛、15件飼料及15件廠內用水，總計60件樣品都未檢出芬普尼。中央社 ・ 19 小時前
南市東南地所下月啟動耐震補強工程
臺南市東南地政事務所興建於民國八十四年，雖維護得當，但考量地震頻繁及配合行政院推動公有建築物耐震能力評估補強，經專業團隊建築結構檢測評估後將進行耐震補強工程，去年辦理工程規劃設計，導入霧面、雕花等玻璃材質窗戶，避免鳥類窗殺事故，工程預定十二月啟動、明年七月完工。市長黃偉哲表示，台灣地震頻繁，九二一地震後已大幅修正建築物耐震等設計規定，前所興建的建築物耐震設計標準較低，有耐震能力不足疑慮，實施耐震補強工程，可確保洽公民眾及員工辦公安全無虞。地政局局長陳淑美說，施工期間有所不便，但卻能確保公共建築物及民眾洽公安全，且為減少鳥類窗殺問題，要求設計公有建築時留意防治方法，不僅是對市民安全的承諾，也是對生態保育的重視。東南地政主任林佳樺強調施工期間會盡量降低對民眾洽公影響，確保服務 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
金馬獎2025／林依晨兒子還小「不敢減重」 與劉若英台下咬耳朵笑開懷
2025年金馬獎明天登場，21日中午入圍者齊聚。女主角入圍者齊聚，在台下等拍照時劉若英與林依晨笑得開心，原來兩人在聊小孩，林依晨與她分享兒子照片。劉若英表示再來金馬很開心，「最開心是很久沒有來金馬獎，在酒會看到很多老朋友，是很開心的事」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬紅毯／曾敬驊攜全家走紅毯 被靈魂拷問「選爸爸」
【緯來新聞網】《我家的事》由潘客印執導、鄭有傑監製，藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、朱羿銘、姚淳耀等緯來新聞網 ・ 18 小時前
墨西哥小姐擺脫辱罵衝突陰影 奪下環球小姐后冠
（中央社泰國暖武里21日綜合外電報導）本屆環球小姐選美賽曾遭泰國主辦方辱罵而一度憤而離席的墨西哥佳麗波希（Fatima Bosch），今天贏得后冠。她的賽況在墨西哥備受關注，奪冠後家鄉觀賽群眾爆出熱烈歡呼。中央社 ・ 1 天前
金馬62星光 李駿碩開心登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，導演李駿碩（圖）穿上特殊剪裁設計服飾亮相紅毯，期待電影「眾生相」能傳出獲獎好消息。中央社 ・ 17 小時前
金馬62影后之爭！ 實力派演員齊聚交鋒
第62屆金馬獎的「影后之爭」，匯集多位實力派演員，其中劉若英在《我們意外的勇氣》中，以侷限的安胎場景，展現收斂的情感力量；林依晨則是在《深度安靜》突破自我，以壓抑沉痛的方式詮釋角色。面對截然不同的挑戰...華視 ・ 1 天前
何豪傑慘遭「綁架毆打」 受傷竟還招惹不速之客！忙著「搏鬥」成體力大考驗
何豪傑在《好運來》中慘遭曾子益綁架並毆打，他形容，這場被綑綁的戲碼可說是體力大考驗，由於手腳被克帆捆綁，他必須「一直在做捲腹」來模擬掙扎的狀態，全身無法施力，只能靠腹部肌肉支撐，笑稱：「拍完之後腹部超級酸，感覺好像又多練了幾塊腹肌！」鏡報 ・ 1 天前
金馬62｜金馬獎2025完整入圍+得獎名單、直播平台一次看
金馬獎直播哪裡看？「第 62 屆金馬獎」即將於 11 月 22 日 在 臺北流行音樂中心 盛大舉行，台灣觀眾可透過 台視頻道 全程收看典禮與星光大道直播。造咖 ・ 19 小時前
金馬62／曾敬驊奪男配角獎一路哭上台！2度爆哭說不出話 出道6年熬出頭
第六十二屆金馬獎最佳男配角獎由曾敬驊奪下，在得知拿下獎項後，立刻爆哭，且起身和演員好友們擁抱，並慢慢走上台，從張孝全和鳳小岳手中拿走金馬獎座。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
為500元報酬害慘自己 詐團車手吃牢飯還需賠587萬
王姓男子當詐騙集團車手，負責面交收取受騙人的投資款，向2名受騙人收587萬元，警方未查獲他的上游詐團，他不但吃牢獄之災，...聯合新聞網 ・ 17 小時前
金馬62/曾敬驊擊敗黃秋生奪男配！ 淚崩感謝恩師李烈：看見了我
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日在台北流行音樂中心盛大舉行，曾敬驊擊敗強敵黃秋生、金士傑、黃鐙輝、姚淳耀獲得最佳男配角。曾敬驊獲獎後淚崩，除感謝父母、所有入圍者、《我家的事》工作人員，也感謝恩師李烈：「烈姐，謝謝妳看見了我」。中天新聞網 ・ 12 小時前
曾敬驊拆心牆摘金馬男配 得獎最想帶爸媽出國
（中央社記者王心妤台北22日電）曾敬驊以「我家的事」摘第62屆金馬獎最佳男配角獎，他從台下哭到台上，提到這次演戲最大收穫是拆掉心牆，「謝謝電影讓我愛上這一切。」他並說得獎最想做的事是帶爸媽出國。中央社 ・ 14 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 15 小時前