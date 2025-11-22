金馬62／黃秋生「白色紳士風」帥登紅毯！笑曝：全身上下帽子最貴
入圍第62屆金馬獎最佳男配角的香港籍演員黃秋生，今（22）日晚間與《今天應該很高興》劇組走上星光紅毯。黃秋生以全白西裝亮相，內搭黑色上衣與白褲，配上深紅領帶，再戴上一頂黑色紳士帽，整體造型復古又醒目，在紅毯燈光下格外搶眼。
主持人楊千霈在紅毯上笑稱，黃秋生今日造型「很像《上海灘》的男主角」，並說許多觀眾都是為了見到他而來，「昨天入圍酒會就像粉絲見面會」。
黃秋生分享自己的「幸運小物」，表示今天將天使項鍊帶在身上，還自嘲發音不太標準，笑說「學了那麼多年還是那麼差，那麼爛」。他也透露這套造型中，鞋子「放很久拿出來已經發霉」，領帶也是多年前的物件，而帽子則是他身上「最貴」的單品。
談到是否期待得獎，他則表示，「沒有沒有沒有，參與就好了，開心就好了。」展現謙虛態度。
責任編輯／周瑾逸
更多台視新聞網報導
金馬62／到後台哭不停！曾敬驊奪最佳男配：我做了很多勇敢的事
金馬62／《大濛》入圍11獎項 金馬入圍完整名單一次看
金馬60／形象片曝光！22位影帝影后攜手潛力新秀 翻玩經典重現角色
其他人也在看
金馬62 曾敬驊奪最佳男配角激動哭紅眼 (圖)
演員曾敬驊（圖）憑著在電影「我家的事」中的好表現，22日成功拿下第62屆金馬獎最佳男配角，從台前致詞到後台受訪，他數度難忍情緒、哭紅雙眼。中央社 ・ 12 小時前
金馬62／黃秋生輕鬆參與金馬獎 開金口預測最佳男配角是他
以《今天應該很高興》入圍第62屆金馬獎最佳男配角的黃秋生，表示沒有得失心、態度也是一派輕鬆出席，表示應該不會像2022年那回拿到金馬獎最佳男主角，還破費請媒體吃飯。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
金馬獎／跳脫傳統風！衣Ｑ超高 張震長版西裝瀟灑登台
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心隆重登場，被稱為華語電影最高殿堂的金馬獎，吸引海內外電影人齊聚一堂一起度過重要的時刻，星光紅毯上男星爭帥女星爭美，今年就有幾個男星選擇的是非傳統的長版西裝，看起來一樣帥氣。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 15 小時前
金馬62／曾敬驊驚喜抱回男配角 一路淚不停：我真的做了很多勇敢的事
第62屆金馬獎最佳男配角由曾敬驊以《我家的事》擊敗勁敵拿下，他在揭曉瞬間顯得相當驚訝，一聽到自己的名字眼淚立刻落下，從上台到走下台都淚流不停，感謝劇組人員、感謝爸媽，真情流露感動全場。曾敬驊說自己做了很多勇敢的事，也謝謝電影讓他愛上這一切。 曾敬驊：『(原音)我不太會說話。但是，我真的做了蠻多很勇敢的事情。謝謝帶我進到電影世界的老師李烈、烈姊，謝謝妳看進了我。謝謝這個世界給我這樣的空間可以好好生活、好好感受這些情緒。謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切。』中央廣播電台 ・ 13 小時前
墨西哥小姐擺脫辱罵衝突陰影 奪下環球小姐后冠
（中央社泰國暖武里21日綜合外電報導）本屆環球小姐選美賽曾遭泰國主辦方辱罵而一度憤而離席的墨西哥佳麗波希（Fatima Bosch），今天贏得后冠。她的賽況在墨西哥備受關注，奪冠後家鄉觀賽群眾爆出熱烈歡呼。中央社 ・ 1 天前
金馬62星光 準影后林依晨盛裝步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外盛大登場，準影后林依晨（圖）為女兒特別以美人魚為主軸定裝，穿上一席藍紗魚尾禮服亮相，吸睛全場中央社 ・ 16 小時前
金馬62／小孩搶盡紅毯目光 張孝全用「戰鬥陀螺」轉出好運
本屆入圍多項獎項的《左撇子女孩》演員群一同走上紅毯，其中年僅九歲、入圍「最佳女配角」的葉子綺宛如劇組吉祥物，站在 C 位帶領全劇組一起享受典禮氣氛。葉子綺分享入圍心情時說：「拍片時，要一家一家偷東西非常過癮。」被問到是否有信心得獎時，她則以成熟口吻笑答：「這...CTWANT ・ 15 小時前
金馬62入圍午宴 準影后高伊玲出席 (圖)
第62屆金馬獎入圍午宴21日在台北文華東方酒店登場，以電影「我家的事」入圍最佳女主角的演員高伊玲（圖）盛裝出席。中央社 ・ 1 天前
金馬紅毯／林依晨深V透視辣曬好身材！「幸運物是孩子的口水」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，星光大道於傍晚5點半開始，由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐擔任紅毯主...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
金馬62影后之爭！ 實力派演員齊聚交鋒
第62屆金馬獎的「影后之爭」，匯集多位實力派演員，其中劉若英在《我們意外的勇氣》中，以侷限的安胎場景，展現收斂的情感力量；林依晨則是在《深度安靜》突破自我，以壓抑沉痛的方式詮釋角色。面對截然不同的挑戰...華視 ・ 1 天前
青龍獎》玄彬、孫藝真婚後首同台 宋慧喬將同框「2前任」
第46屆青龍電影獎將於明（19）日在首爾汝矣島KBS Hall登場，本屆最大焦點莫過於玄彬與孫藝珍，這將是兩人婚後首次共同出席公開頒獎典禮，還分別要對上李秉憲與宋慧喬。再加上玄彬與李秉憲都曾是宋慧喬的前男友，四人錯綜的過往關係線一曝光，網友紛紛驚呼：「今年青龍獎根本比韓劇還精彩！」中時新聞網 ・ 4 天前
當你獨自旅行的時候／琴蔓古麗
琴蔓古麗 天微微寒冷了 你打起背包 在高鐵與曠野的交錯中 擦肩而過了平日的慵懶 從立冬到小雪 從煙薰火燎到凝神台灣好報 ・ 15 小時前
金馬62／曾敬驊奪男配角獎一路哭上台！2度爆哭說不出話 出道6年熬出頭
第六十二屆金馬獎最佳男配角獎由曾敬驊奪下，在得知拿下獎項後，立刻爆哭，且起身和演員好友們擁抱，並慢慢走上台，從張孝全和鳳小岳手中拿走金馬獎座。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
金馬獎2025／黃秋生盯著「南港劉德華」看...忍不住問：哪裡像？ 見後輩恭維妙回：要上香了
2025年金馬獎頒獎典禮將於明（22日）晚登場，今（21日）中午入圍者率先齊聚官方午宴。其中，備受矚目的最佳男配角入圍者一字排開，現場氣氛熱烈，多位後輩影人紛紛向資深影帝黃秋生「致敬」，稱其為自己的偶像，讓黃秋生聽了忍不住幽默回應：「我下一次拿香，給他們拜一拜！」潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 14 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前