金馬62／黃秋生「白色紳士風」帥登紅毯！笑曝：全身上下帽子最貴

入圍第62屆金馬獎最佳男配角的香港籍演員黃秋生，今（22）日晚間與《今天應該很高興》劇組走上星光紅毯。黃秋生以全白西裝亮相，內搭黑色上衣與白褲，配上深紅領帶，再戴上一頂黑色紳士帽，整體造型復古又醒目，在紅毯燈光下格外搶眼。

主持人楊千霈在紅毯上笑稱，黃秋生今日造型「很像《上海灘》的男主角」，並說許多觀眾都是為了見到他而來，「昨天入圍酒會就像粉絲見面會」。

黃秋生分享自己的「幸運小物」，表示今天將天使項鍊帶在身上，還自嘲發音不太標準，笑說「學了那麼多年還是那麼差，那麼爛」。他也透露這套造型中，鞋子「放很久拿出來已經發霉」，領帶也是多年前的物件，而帽子則是他身上「最貴」的單品。

談到是否期待得獎，他則表示，「沒有沒有沒有，參與就好了，開心就好了。」展現謙虛態度。

責任編輯／周瑾逸

