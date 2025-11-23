金馬62／黃鐙輝落馬不失落反覺慶幸 9歲葉子綺慶功撐到凌晨只為見李安一面

入圍九項大獎的《左撇子女孩》雖然最後只拿到一項獎，但劇組演員昨晚仍到齊慶功，最後也等到李安到場。（圖／光年映畫提供）

電影《左撇子女孩》在第62屆金馬獎中入圍九項大獎，可惜最後只有演員馬士媛搶下了最佳新演員獎一個獎項，昨晚全劇組演員仍開心聚在一起慶功，馬士媛與9歲的葉子綺最大心願就是想見到李安，等到凌晨四點多終於如願見到大導演，也讓這兩個女生一圓見到偶像的夢。

黃鐙輝這次與金士傑、黃秋生、姚淳耀、曾敬驊一起入圍最佳男配角獎，特別是與金士傑和黃秋生兩位超級大前輩一同競爭獎項，他本來就沒有認為自己有多大勝算，覺得能入圍就已經很滿足了，因此昨晚在慶功宴上被問到落馬會感到失望嗎？他也反問大家：「我看起來有項很失落的樣子嗎？」然後又自嘲說：「我只是買醉而已啦！」

廣告 廣告

黃鐙輝覺得能當演員就已經很幸運，而入圍女配角獎的葉子綺（中）雖然沒能得獎，但在慶功宴上讓她等到李安導演也相當開心。（圖／讀者提供）

黃鐙輝認為能當演員是人生中很幸運很慶幸的事情，畢竟要變成一個角色很不容易，在同理那個角色的過程中，會讓自己的人生更完整。好笑的時他在紅毯上秀出老婆萁萁給他的幸運物「隕石」，還開玩笑說「是要我殞落嗎」，結果一語成讖，結果萁萁還在一旁說「那是宇宙的力量好嗎」，夫妻倆鬥嘴的畫面十分好笑。

而先前馬士媛與葉子綺在受訪時都曾說過很希望能在金馬獎看見李安導演，今年凌晨四點多終於等到李安本人，看到9歲的葉子綺還在等候覺得很不好意思 ，李安說，上一次讓孩子等候的例子就是林品彤，還當場表示：「搞不好妳會得影后！」並大讚葉子綺很可愛，「她那個片段什麼演員都輸她！有經驗的演員不會跟小孩子演戲，絕對會輸。」給了葉子綺高度肯定。

難得見到大導演李安，馬士媛也趁機「告白」說自己看了很多李安的電影，去想像跟揣摩裡面的演員是怎麼演戲的，如果換成是自己又會怎麼演，李安也對馬士媛的演出印象深刻，還說看過電影的人怎麼能不喜歡她，讓馬士媛十分感動。

馬士媛奪下金馬獎最佳新演員獎。（圖／讀者提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠

壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條

南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」