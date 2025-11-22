金馬62/黃鐙輝角逐男配「沒想過能入圍」 首登紅毯誇蔡淑臻粉絲貼心

第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道於下午5點30分舉行。從影15年的黃鐙輝，今年憑藉《左撇子女孩》首次入圍「最佳男配角」，他與同劇演員蔡淑臻、葉子綺及馬士媛一同登上紅毯，後台受訪時大讚蔡淑臻粉絲相當貼心，會幫劇組的大家歡呼應援。

黃鐙輝今年憑藉《左撇子女孩》首次入圍金馬獎「最佳男配角」。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

回到主場「南港」，黃鐙輝一開口就開玩笑喊說：「這裡是南港，我的角頭，在這邊只要嗆黃鐙輝，你就會被打！」

被問及和坎城紅毯有什麼差別，入圍最佳女主角的蔡淑臻分享，「這裡比較親切，認識的人比較多。」一旁的黃鐙輝則補充：「一進來就有人一直狂喊蔡淑臻！」更大讚她的粉絲相當貼心，會順便幫全劇組歡呼應援。

蔡淑臻分享，登上金馬紅毯感覺格外親切。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

黃鐙輝談起參加金馬獎心情表示，雖然說不緊張，但一路被大家喊「要得獎」確實讓壓力上升，親友與粉絲的支持也讓他既緊繃又動容，「這些壓力都充滿祝福，真的超感動！」他笑稱對得獎沒有過高期待：「能入圍已經很滿足，如果真的得獎我可能會嚇傻。」

黃鐙輝回望15年演員路，他感謝所有給他機會的人，也感謝自己願意一直走下去。收集完金鐘、金馬，被問到是否期待踏上金曲紅毯，他幽默回應：「從當爸爸那天起，我就把夢想的火吹熄了！今天能走上金馬紅毯，應該都是我很認真當爸爸的獎勵，走上金曲獎應該在夢裡比較快。」

黃鐙輝談起參加金馬獎心情表示，雖然說不緊張，但一路被大家喊「要得獎」確實讓壓力上升。（圖／我在娛樂 提供）

