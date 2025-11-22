金馬62｜黃鐙輝電影豐收年搶男配 「得獎可能會嚇傻」

第62屆金馬獎星光大道，黃鐙輝。李政龍攝



黃鐙輝從影 15 年，以《左撇子女孩》首次入圍第 62 屆金馬獎「最佳男配角」，今（11╱22）是他人生第1次踏上金馬紅毯，他感動直呼：「從來沒有想過我能入圍金馬獎。」他說雖不緊張，但一路被大家喊「要得獎」確實讓壓力上升，「這些壓力都充滿祝福，真的超超超超感動，能入圍已經很滿足，如果真的得獎我可能會嚇傻」。

集郵金鐘、金馬後，被問是否期待踏上金曲紅毯，黃鐙輝幽默地說：「從當爸爸那天起，我就把夢想的火吹熄了，今天能走上金馬紅毯，應該都是我很認真當爸爸的獎勵，走上金曲應該在夢裡比較快。」

而黃鐙輝穿的紅毯戰袍是由Dsquared2找來Magliano兩大義大利品牌聯名推出的2025秋冬膠囊系列西裝，造型凸顯他在保有幽默、趣味形象之餘，同時展現更成熟、內斂、具演員深度的面向；配件則以「減法」為原則，MIKIMOTO的珍珠鑽石胸針和耳扣帶出低調的看點，TAG Heuer腕錶則強化整體俐落感。

2025年也是黃鐙輝的電影豐收年，除參與電影《角頭－鬥陣欸》票房突破1.8 億，在《女孩》中客串 9m88 的爸爸也大獲好評，而《左撇子女孩》自坎城首映後連續入選多倫多、釜山、倫敦、東京等國際影展，更於羅馬影展奪下「最佳影片」，並將代表台灣角逐奧斯卡國際電影獎。

