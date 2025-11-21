金馬62》黃鐙輝、姚淳耀頻示愛！黃秋生受不了回這一句

第62屆金馬獎入圍最佳男配角的黃鐙輝（左起）、曾敬驊、黃秋生以及姚淳耀，21日在午宴受訪。（陳俊吉攝）

第62屆金馬獎入圍最佳男配角的黃鐙輝、曾敬驊、姚淳耀以及黃秋生，21日在午宴受訪時，由於黃秋生早已得過金馬影帝，身旁3位演員不斷表達對黃秋生的崇拜，讓他忍不住直呼：「講到他們要上香了，前面擺個香爐啊。」而黃鐙輝也直說：「從小看秋生哥的作品到大，很夢幻的感覺！」

從影15年走到金馬獎，黃鐙輝說，「從沒有想過，可以跟秋生哥一起入圍，對我來說已經是得獎，能同框是榮耀」。姚淳耀與曾敬驊以同一部片《我家的事》入圍，姚淳耀開玩笑回：「覺得很開心啊，兩個名額，我希望我得獎，他（曾敬驊）還這麼年輕。」

廣告 廣告

至於黃鐙輝被問到，老婆萁萁跟岳母萁媽的反應，他忍不住抱怨，「我岳母很誇張，她跟我說『哇，你怎會入圍？』她說如果我得獎她要換沙發，我想說這有什麼關係，我知道金馬沒有獎金，還要自掏腰包給她換沙發」。

更多中時新聞網報導

葛兆恩姊弟首度銀幕同框零互動

玖壹壹音樂節號召10萬粉絲同歡

五月天阿信罕見跳舞 宋雨琦邀入團