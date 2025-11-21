金馬62／2025金馬獎完整得獎名單 入圍亮點、轉播時間、平台一次看

第62屆金馬獎入圍者大合照。金馬執委會提供

第62屆金馬獎頒獎典禮將於2025年11月22日在台北流行音樂中心盛大舉行，這場華語影壇的年度盛事不僅匯聚了頂尖電影工作者，更因多部話題之作的強勢入圍而備受矚目。

典禮流程星光大道17:30開始，眾星雲集紅毯與粉絲打招呼。頒獎典禮19:00正式登場，公布各大獎項得主，穿插表演嘉賓演出。金馬獎頒獎典禮不對一般觀眾開放，主要為入圍及頒獎電影人士，以及相關主辦、協辦單位代表。

一般觀眾可透過電視與網路平台收看完整轉播。在台灣地區，觀眾可以鎖定台視的電視直播，網路方面則由MyVideo提供獨家直播服務，LINE TODAY也將共同進行轉播。

廣告 廣告

至於海外地區的觀眾，除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro），其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，共同見證獎項的誕生。

以下為入圍名單亮點介紹

入圍戰況激烈：《大濛》領跑成最大黑馬

本屆金馬62的入圍名單競爭異常激烈，其中以導演陳玉勳的《大濛》表現最為亮眼，一舉入圍了11項大獎。該片以白色恐怖時期為背景，揉合了導演特有的草根幽默與時代悲劇，全面問鼎最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角等重要獎項。

緊追在後的是入圍9項包括最佳劇情片、最佳男配角、最佳女配角、最佳新導演、最佳新演員的《左撇子女孩》。這是台裔旅美導演鄒時擎的首部劇情長片，取材自導演的童年親身經歷與田野調查。探討了女性在父權社會下長期遭受的壓抑、對自我認同的追尋，以及三代女性在困境中努力生活、彼此拉扯與和解的動人篇章。

《大濛》入圍第62屆金馬獎共11項提名。華文創提供

《左撇子女孩》國際大放光芒 代表台灣進軍奧斯卡

《左撇子女孩》在國際影壇上表現亮眼，包括拿下坎城影展（Cannes Film Festival）「甘氏基金會獎」以及會外獎「金鐵道獎」、羅馬影展（Rome Film Fest）最佳影片大獎。

入圍金馬最佳新演員的馬士媛也同時獲得斯德哥爾摩國際影展（Stockholm International Film Festival）最佳女演員。入圍最佳女配角的9歲葉子綺則獲得洛杉磯亞洲電影世界電影節（AWFF）「雪豹新星獎」。也將代表台灣角逐2026年第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。

《左撇子女孩》以台灣夜市為背景，有奧斯卡名導西恩貝克擔任剪接。光年映畫提供

《地母》呈現馬來西亞鄉野傳說 范冰冰暌違9年再度入圍金馬獎

《地母》是馬來西亞導演張吉安繼《南巫》《五月雪》之後的最新編導作品，由中國影星范冰冰、香港演員許恩怡與台灣新星白潤音主演。《地母》充滿了神秘詭譎的鄉野奇談風格，但其核心是從人類學角度去理解民間信仰在當地的作用，並透過范冰冰飾演的「鳳音」探討歐洲殖民百年遺留的心靈創傷與土地權益糾紛背後的權力壓迫。

范冰冰為此片學習了馬來話、福建話、大馬華語腔、暹羅文及巴利文，並且堅持不用替身親自下田插秧，展現了堅韌的農婦與神秘的巫師、溫柔的母親等多層次面貌。該片入圍了第38屆東京國際電影節主競賽單元，並入圍了金馬獎包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角等8項提名。這也是范冰冰2007年以驚悚片《心中有鬼》獲得第44屆金馬獎最佳女配角獎後的企圖之作。

范冰冰為《地母》住農村3個月學農活，還改變自己外貌全力爭取角色，對金馬獎企圖心滿滿。金馬執委會提供

《我家的事》夢幻聯動 「一家五口」全入圍

《我家的事》獲得了第62屆金馬獎8項大獎提名，最大的亮點堪稱「全家入圍」的夢幻陣容，電影中飾演一家四口的主要演員全部獲得了演技獎項提名。藍葦華憑藉飾演父親一角首度入圍最佳男主角，而飾演母親的高伊玲則入圍最佳女主角，她先前更已奪下台北電影節影后殊榮。

此外，飾演女兒的黃珮琪入圍最佳女配角、飾演兒子的曾敬驊與在片中擔任關鍵角色的姚淳耀則雙雙入圍了最佳男配角，讓整個家庭的核心演員在戲外一同走上金馬紅毯，成為影壇難得一見的佳話。導演潘客印也憑藉這部細膩刻劃台灣鄉間家庭鮮活面貌的作品，問鼎最佳新導演獎項。

《我家的事》一家四口全部入圍演員獎，創下一起走紅毯的歷史時刻。翻攝＠weihau_0107 Threads

影帝影后之爭：實力派演員與新生代的交鋒

影帝、影后寶座的爭奪尤其引人關注。最佳男主角入圍者包括憑藉《好孩子》入圍的新加坡演員許瑞奇、以《大濛》展現精湛演技的柯煒林，以及資深實力派演員張孝全（《深度安靜》）、張震（《幸福之路》）和藍葦華（《我家的事》）。這場影帝之戰集結了新生代黑馬與演技中堅。

最佳女主角的戰況同樣精彩，入圍者包括以《大濛》再度角逐影后的新生代演員方郁婷、憑藉《我們意外的勇氣》暌違18年入圍的劉若英、以及展現暗黑氣場的林依晨（《深度安靜》）、高伊玲（《我家的事》），以及以《地母》回歸華語影壇的范冰冰。多位實力堅強的女演員將一同角逐后冠，為典禮增添了諸多看點。

2025第62屆金馬獎入圍名單如下

最佳動作設計

洪昰顥、范家銘 《進行曲》

洪昰顥 《96 分鐘》

羅浩銘 《觸電》

黃泰維、陳嘉玲 《恨女的逆襲》

坂本浩一 《殺手#4》

最佳音效

高偉晏、張凱彤、林先敏 《小蟲蟲大冒險》

簡豐書、湯湘竹 《大濛》

陳維良 《96 分鐘》

杜篤之、張芬瑄、陳冠廷 《地母》

黎志雄 《殺手#4》

最佳視覺效果

梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君《小蟲蟲大冒險》

郭憲聰、陳姵均 《大濛》

温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷 《96 分鐘》

陳子謙 《殺手#4》

最佳動畫短片

《再見，海浪》

《91 次擊碎》

《螳螂》

《工》

《風的前奏》

最佳動畫片

《世外》

《小蟲蟲大冒險》

最佳原著劇本

陳玉勳 《大濛》

廖克發 《人生海海》

鄒時擎、Sean BAKER《左撇子女孩》

卓楷羅 《遼河的士》

李駿碩 《眾生相》

最佳改編劇本

楊寶文 《世外》

陸欣芷、沈可尚 《深度安靜》

Lloyd Lee CHOI《幸福之路》

潘客印 《我家的事》

傅世晏 《柔似蜜》

最佳原創電影音樂

周莉婷、馮穎琪 《世外》

王榆鈞、澎葉生 《甘露水》

Charles HUMENRY 《幸福之路》

福多瑪 《人生海海》

余家和、張吉安 《地母》

最佳原創電影歌曲

〈大濛的暗眠〉 (演唱：9m88) 《大濛》

〈木頭人〉 (演唱：尚書) 《遼河的士》

〈一路順風〉 (演唱：盧廣仲) 《我家的事》

〈布秧〉 (演唱：戴佩妮) 《地母》

〈我天生－有病版〉 (演唱：告五人、詹懷雲、江齊) 《有病才會喜歡你》

最佳女配角

陳雪甄 《人生海海》

蔡淑臻 《左撇子女孩》

葉子綺 《左撇子女孩》

黃珮琪 《我家的事》

鄧濤 《女孩不平凡》

最佳剪輯

雪美蓮 《隱蹟之書：重寫自我》

賴秀雄 《大濛》

Sean BAKER《左撇子女孩》

石馬 《眾生相》

杜光瑋 《不可能女孩》

終身成就獎

陳淑芳

最佳紀錄短片

《侯硐奇譚》

《哥哥死後去了哪裡》

《第九十三封信之後》

《孩子》

《她的碎片》

最佳紀錄片

《從來》

《大風之島》

《甘露水》

《春雨 424》

《隱蹟之書：重寫自我》

最佳美術設計

王誌成、尤麗雯 《大濛》

蔡珮玲 《深度安靜》

張軼峰、袁筱凡 《南方時光》

蘇國豪 《96 分鐘》

殷倩楊、吉本幸人 《殺手#4》

最佳造型設計

佘美璇 《好孩子》

許力文 《大濛》

鄭宇培 《南方時光》

黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣 《地母》

霍曉彤 《殺手#4》

最佳男配角

金士傑 《深度安靜》

黃鐙輝 《左撇子女孩》

曾敬驊 《我家的事》

姚淳耀 《我家的事》

黃秋生 《今天應該很高興》

最佳攝影

陳大璞 《深度安靜》

李永畧 《幸福之路》

陳克勤、高子皓 《左撇子女孩》

王金城 《96 分鐘》

梁銘佳 《地母》

年度台灣傑出電影工作者

鍾瓊婷

最佳新演員

牧森 《進行曲》

劉敬 《失明》

馬士媛 《左撇子女孩》

張迪文 《眾生相》

林怡婷 《恨女的逆襲》

最佳劇情短片

《這不是我的牛》

《綠湖》

《膝跳反應》

《疊羅漢》

《兩個女導演》

最佳新導演

沈可尚 《深度安靜》

Lloyd Lee CHOI《幸福之路》

鄒時擎 《左撇子女孩》

潘客印 《我家的事》

陳思攸 《核》

最佳導演

陳玉勳 《大濛》

曹仕翰 《南方時光》

廖克發 《人生海海》

李駿碩 《眾生相》

張吉安 《地母》

最佳女主角

方郁婷 《大濛》

劉若英 《我們意外的勇氣》

林依晨 《深度安靜》

高伊玲 《我家的事》

范冰冰 《地母》

最佳男主角

許瑞奇 《好孩子》

柯煒林 《大濛》

張孝全 《深度安靜》

張震 《幸福之路》

藍葦華 《我家的事》

最佳劇情片

《大濛》

《人生海海》

《左撇子女孩》

《眾生相》

《地母》



回到原文

更多鏡報報導

金馬62／黃秋生被黃鐙輝當神拜傻眼「香爐在哪」 藍葦華場邊認親被攔胡

金馬62／范冰冰壓軸來金馬？張吉安曝「有驚喜」 陳玉勳、曹仕翰掀南北之戰

金馬62／金馬頒出第一獎！陳玉勳《大濛》奪觀眾票選 《核》摘費比西獎