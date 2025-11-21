金馬62／2025金馬獎完整得獎名單 入圍亮點、轉播時間、平台一次看
第62屆金馬獎頒獎典禮將於2025年11月22日在台北流行音樂中心盛大舉行，這場華語影壇的年度盛事不僅匯聚了頂尖電影工作者，更因多部話題之作的強勢入圍而備受矚目。
典禮流程星光大道17:30開始，眾星雲集紅毯與粉絲打招呼。頒獎典禮19:00正式登場，公布各大獎項得主，穿插表演嘉賓演出。金馬獎頒獎典禮不對一般觀眾開放，主要為入圍及頒獎電影人士，以及相關主辦、協辦單位代表。
一般觀眾可透過電視與網路平台收看完整轉播。在台灣地區，觀眾可以鎖定台視的電視直播，網路方面則由MyVideo提供獨家直播服務，LINE TODAY也將共同進行轉播。
至於海外地區的觀眾，除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro），其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，共同見證獎項的誕生。
以下為入圍名單亮點介紹
入圍戰況激烈：《大濛》領跑成最大黑馬
本屆金馬62的入圍名單競爭異常激烈，其中以導演陳玉勳的《大濛》表現最為亮眼，一舉入圍了11項大獎。該片以白色恐怖時期為背景，揉合了導演特有的草根幽默與時代悲劇，全面問鼎最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角等重要獎項。
緊追在後的是入圍9項包括最佳劇情片、最佳男配角、最佳女配角、最佳新導演、最佳新演員的《左撇子女孩》。這是台裔旅美導演鄒時擎的首部劇情長片，取材自導演的童年親身經歷與田野調查。探討了女性在父權社會下長期遭受的壓抑、對自我認同的追尋，以及三代女性在困境中努力生活、彼此拉扯與和解的動人篇章。
《左撇子女孩》國際大放光芒 代表台灣進軍奧斯卡
《左撇子女孩》在國際影壇上表現亮眼，包括拿下坎城影展（Cannes Film Festival）「甘氏基金會獎」以及會外獎「金鐵道獎」、羅馬影展（Rome Film Fest）最佳影片大獎。
入圍金馬最佳新演員的馬士媛也同時獲得斯德哥爾摩國際影展（Stockholm International Film Festival）最佳女演員。入圍最佳女配角的9歲葉子綺則獲得洛杉磯亞洲電影世界電影節（AWFF）「雪豹新星獎」。也將代表台灣角逐2026年第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。
《地母》呈現馬來西亞鄉野傳說 范冰冰暌違9年再度入圍金馬獎
《地母》是馬來西亞導演張吉安繼《南巫》《五月雪》之後的最新編導作品，由中國影星范冰冰、香港演員許恩怡與台灣新星白潤音主演。《地母》充滿了神秘詭譎的鄉野奇談風格，但其核心是從人類學角度去理解民間信仰在當地的作用，並透過范冰冰飾演的「鳳音」探討歐洲殖民百年遺留的心靈創傷與土地權益糾紛背後的權力壓迫。
范冰冰為此片學習了馬來話、福建話、大馬華語腔、暹羅文及巴利文，並且堅持不用替身親自下田插秧，展現了堅韌的農婦與神秘的巫師、溫柔的母親等多層次面貌。該片入圍了第38屆東京國際電影節主競賽單元，並入圍了金馬獎包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角等8項提名。這也是范冰冰2007年以驚悚片《心中有鬼》獲得第44屆金馬獎最佳女配角獎後的企圖之作。
《我家的事》夢幻聯動 「一家五口」全入圍
《我家的事》獲得了第62屆金馬獎8項大獎提名，最大的亮點堪稱「全家入圍」的夢幻陣容，電影中飾演一家四口的主要演員全部獲得了演技獎項提名。藍葦華憑藉飾演父親一角首度入圍最佳男主角，而飾演母親的高伊玲則入圍最佳女主角，她先前更已奪下台北電影節影后殊榮。
此外，飾演女兒的黃珮琪入圍最佳女配角、飾演兒子的曾敬驊與在片中擔任關鍵角色的姚淳耀則雙雙入圍了最佳男配角，讓整個家庭的核心演員在戲外一同走上金馬紅毯，成為影壇難得一見的佳話。導演潘客印也憑藉這部細膩刻劃台灣鄉間家庭鮮活面貌的作品，問鼎最佳新導演獎項。
影帝影后之爭：實力派演員與新生代的交鋒
影帝、影后寶座的爭奪尤其引人關注。最佳男主角入圍者包括憑藉《好孩子》入圍的新加坡演員許瑞奇、以《大濛》展現精湛演技的柯煒林，以及資深實力派演員張孝全（《深度安靜》）、張震（《幸福之路》）和藍葦華（《我家的事》）。這場影帝之戰集結了新生代黑馬與演技中堅。
最佳女主角的戰況同樣精彩，入圍者包括以《大濛》再度角逐影后的新生代演員方郁婷、憑藉《我們意外的勇氣》暌違18年入圍的劉若英、以及展現暗黑氣場的林依晨（《深度安靜》）、高伊玲（《我家的事》），以及以《地母》回歸華語影壇的范冰冰。多位實力堅強的女演員將一同角逐后冠，為典禮增添了諸多看點。
2025第62屆金馬獎入圍名單如下
最佳動作設計
洪昰顥、范家銘 《進行曲》
洪昰顥 《96 分鐘》
羅浩銘 《觸電》
黃泰維、陳嘉玲 《恨女的逆襲》
坂本浩一 《殺手#4》
最佳音效
高偉晏、張凱彤、林先敏 《小蟲蟲大冒險》
簡豐書、湯湘竹 《大濛》
陳維良 《96 分鐘》
杜篤之、張芬瑄、陳冠廷 《地母》
黎志雄 《殺手#4》
最佳視覺效果
梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君《小蟲蟲大冒險》
郭憲聰、陳姵均 《大濛》
温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷 《96 分鐘》
陳子謙 《殺手#4》
最佳動畫短片
《再見，海浪》
《91 次擊碎》
《螳螂》
《工》
《風的前奏》
最佳動畫片
《世外》
《小蟲蟲大冒險》
最佳原著劇本
陳玉勳 《大濛》
廖克發 《人生海海》
鄒時擎、Sean BAKER《左撇子女孩》
卓楷羅 《遼河的士》
李駿碩 《眾生相》
最佳改編劇本
楊寶文 《世外》
陸欣芷、沈可尚 《深度安靜》
Lloyd Lee CHOI《幸福之路》
潘客印 《我家的事》
傅世晏 《柔似蜜》
最佳原創電影音樂
周莉婷、馮穎琪 《世外》
王榆鈞、澎葉生 《甘露水》
Charles HUMENRY 《幸福之路》
福多瑪 《人生海海》
余家和、張吉安 《地母》
最佳原創電影歌曲
〈大濛的暗眠〉 (演唱：9m88) 《大濛》
〈木頭人〉 (演唱：尚書) 《遼河的士》
〈一路順風〉 (演唱：盧廣仲) 《我家的事》
〈布秧〉 (演唱：戴佩妮) 《地母》
〈我天生－有病版〉 (演唱：告五人、詹懷雲、江齊) 《有病才會喜歡你》
最佳女配角
陳雪甄 《人生海海》
蔡淑臻 《左撇子女孩》
葉子綺 《左撇子女孩》
黃珮琪 《我家的事》
鄧濤 《女孩不平凡》
最佳剪輯
雪美蓮 《隱蹟之書：重寫自我》
賴秀雄 《大濛》
Sean BAKER《左撇子女孩》
石馬 《眾生相》
杜光瑋 《不可能女孩》
終身成就獎
陳淑芳
最佳紀錄短片
《侯硐奇譚》
《哥哥死後去了哪裡》
《第九十三封信之後》
《孩子》
《她的碎片》
最佳紀錄片
《從來》
《大風之島》
《甘露水》
《春雨 424》
《隱蹟之書：重寫自我》
最佳美術設計
王誌成、尤麗雯 《大濛》
蔡珮玲 《深度安靜》
張軼峰、袁筱凡 《南方時光》
蘇國豪 《96 分鐘》
殷倩楊、吉本幸人 《殺手#4》
最佳造型設計
佘美璇 《好孩子》
許力文 《大濛》
鄭宇培 《南方時光》
黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣 《地母》
霍曉彤 《殺手#4》
最佳男配角
金士傑 《深度安靜》
黃鐙輝 《左撇子女孩》
曾敬驊 《我家的事》
姚淳耀 《我家的事》
黃秋生 《今天應該很高興》
最佳攝影
陳大璞 《深度安靜》
李永畧 《幸福之路》
陳克勤、高子皓 《左撇子女孩》
王金城 《96 分鐘》
梁銘佳 《地母》
年度台灣傑出電影工作者
鍾瓊婷
最佳新演員
牧森 《進行曲》
劉敬 《失明》
馬士媛 《左撇子女孩》
張迪文 《眾生相》
林怡婷 《恨女的逆襲》
最佳劇情短片
《這不是我的牛》
《綠湖》
《膝跳反應》
《疊羅漢》
《兩個女導演》
最佳新導演
沈可尚 《深度安靜》
Lloyd Lee CHOI《幸福之路》
鄒時擎 《左撇子女孩》
潘客印 《我家的事》
陳思攸 《核》
最佳導演
陳玉勳 《大濛》
曹仕翰 《南方時光》
廖克發 《人生海海》
李駿碩 《眾生相》
張吉安 《地母》
最佳女主角
方郁婷 《大濛》
劉若英 《我們意外的勇氣》
林依晨 《深度安靜》
高伊玲 《我家的事》
范冰冰 《地母》
最佳男主角
許瑞奇 《好孩子》
柯煒林 《大濛》
張孝全 《深度安靜》
張震 《幸福之路》
藍葦華 《我家的事》
最佳劇情片
《大濛》
《人生海海》
《左撇子女孩》
《眾生相》
《地母》
更多鏡報報導
金馬62／黃秋生被黃鐙輝當神拜傻眼「香爐在哪」 藍葦華場邊認親被攔胡
金馬62／范冰冰壓軸來金馬？張吉安曝「有驚喜」 陳玉勳、曹仕翰掀南北之戰
金馬62／金馬頒出第一獎！陳玉勳《大濛》奪觀眾票選 《核》摘費比西獎
其他人也在看
自己當頭家／獨家！生子後事業魂爆發 許瑋甯找蕭敬騰團隊開公司
許瑋甯將於11月28日與邱澤在文華東方酒店舉行婚禮，她近期不僅忙於婚禮籌備，還要照顧剛滿3個月的兒子、排練並宣傳舞台劇，可說是忙得不可開交。另外她又自組公司招兵買馬，據悉，已請曾是蕭敬騰團隊的夥伴來掌管經紀事務。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
財經選讀》別急著退休！ 95歲巴菲特揭人生哲學：下半場更精彩
多年來，美國勞動市場不斷討論「真正的退休年齡」究竟是幾歲，而年長族群持續工作的現象也愈趨明顯。美國經濟評議會（Conference Board）先前發布的調查便指出，55歲及以上勞工熱愛自己工作的人數明顯高於年輕世代。高齡95歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）正是其中最具代表性的例子，他的選擇也讓外界重新思考：工作在高齡階段的意義究竟是什麼。中時財經即時 ・ 2 小時前
整頓「醫美亂象」衛福部禁令升級！ 石崇良：醫美診所須納評鑑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 繼修法明年起要全面消滅「直美」醫師、堵死只要畢業就可做醫美的小門之後，改革醫美亂象，衛福部再加碼。衛福部長石崇良今（21）日證實，最新修法草案還將針對抽脂、削骨、拉皮等最高風險的醫美手術，不但限定執行醫師的資格，還將比照醫院，進行診所評鑑，為民眾的生命跟權益把關；石崇良坦言，過去沒做好把關「我覺得是不對的」、「所以需...匯流新聞網 ・ 20 小時前
金馬62／林依晨隔22年再戰影后！合體劉若英 自爆老公缺席原因曝
2025第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22）日登場，今舉行入圍午宴，準影后林依晨、方郁婷、劉若英、高伊玲難得同台。劉若英笑說好久沒有參加金馬，「午宴一來就遇到好多老朋友」，心情相當輕鬆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
Fed降息機率剩不到40% 官員再放鷹…暗示不會支持12月下調利率
聯準會（Fed）官員最新發言顯示，對於12月是否降息更加躊躇，並且關注金融市場穩定的風險，促使市場對12月調降利率的預期...聯合新聞網 ・ 1 小時前
美股重拾動能 盤中震盪終場收紅
（中央社紐約21日綜合外電報導）因人工智慧（AI）泡沫疑慮導致亞股重挫後，美股今天盤中震盪，終場收紅。中央社 ・ 2 小時前
金馬獎2025／入圍名單大數據「透露得獎勝率」？他家共13座金馬獎並將再度創造紀錄？！
2025年第62屆金馬獎即將於11月22日晚間將於頒獎典禮上公布得獎名單。今年入圍名單以《大濛》領跑，入圍11項大獎之外，陳玉勳導演透露11獎之中，最想拿下最佳劇情片獎。而今在入圍酒會上已先奪下觀眾票選獎開胡，且看接下來是否能持續旺下去。另，入圍名單中也出現了不少數字暗示，一起來解讀。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 11 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 2 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 15 小時前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 2 小時前
重陽節婆媳大戰！ 小Call怒吼「一年拜四十次」婆婆氣到甩門
長久以來，婆媳問題總是困擾著許多家庭，最近藝人小Call就在節目《震震有詞》上，分享與婆婆同住一個屋簷下的事。儘管先生多半站在小Call這邊，但生活習慣的差異，仍不免有些摩擦，比如婆婆習慣叨念夫妻倆晚歸，無法一起用餐，讓她長期累積不少心理壓力，但撇開這些日常細節，小Call其實真心在意婆婆，對婆婆是「有愛的」。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 1 天前