金馬62／50歲蔡淑臻不想輸9歲小孩 為征紅毯打音波又節食

【緯來新聞網】陳雪甄、蔡淑臻、葉子綺、黃珮琪、鄧濤入圍本屆金馬獎最佳女配角，今（21日）現身金馬午宴，全場焦點都是童星葉子綺，在台上帶領大姐姐們擺可愛pose。50歲蔡淑臻大方承認為了典禮去打音波拉提，畢竟要走紅毯，最大勁敵就是演女兒的9歲葉子綺「太可愛了」。

鄧濤（左起）、陳雪甄、葉子綺、蔡淑臻、黃珮琪現身金馬餐會。（圖／記者陳明中攝）

葉子綺今年步上金鐘獎紅毯時有帶幸運物，但是最後沒能順利拿獎，這次掙扎是否要再帶此物上場，媽媽突然衝出來：「她想帶零食，因為金鐘獎肚子很餓！」若是得獎，她還沒想好要什麼禮物，思考了3秒：「我再想想。」



陳雪甄迎來第3次走上金馬獎，今年為此節食一周，苦喊：「我要在蔡淑臻旁邊耶！」蔡淑臻笑說：「我承認我也有！」兩人突然大聊金馬入圍者禮品之一的泡麵，至今都不敢吃，倒是一旁的黃珮琪沒這困擾，因為若是心情不好就會暴瘦，所以她的問題是要增胖，像是今午的餐敘，她吃超快，還分想哪道料理好吃，尤其是那個酒也好喝。

葉子綺超級Q，擄獲許多人的心。（圖／記者陳明中攝）

香港演員鄧濤第一部電影《女孩不平凡》就迎來首次金馬獎，心情很緊張「身體用一個禮拜來消化那個開心，覺得自己好棒棒」。在餐會上，她遇到同樣來自香港的黃秋生感到開心。



《左撇子女孩》的母女檔蔡淑臻、葉子綺網內互打，誰得獎才好？蔡淑臻佛系發言：「無法控制得獎狀況，就開開心心享受金馬獎，其他就交給評審。」但是如果可以，她私心：「我們兩個誰得獎都可以啦！」

鄧濤（左起）、陳雪甄、蔡淑臻、黃珮琪都在看葉子綺（中）做什麼動作。（圖／記者陳明中攝）

