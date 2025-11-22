金馬62／7獎項只差一票近年最接近 只有她獲評審全票無異議通過

這次金馬獎有近年最多次的票數接近，其中有7獎項都是一票之差。

本屆金馬獎得獎名單，出現近年最多次的「票數接近」、有高達7個獎項都是「一票之差」決定最後的贏家出線。相反地，女配角獎項，陳雪甄則是評審全票通過，無異議拿下。

金馬獎執行長聞天祥在金馬獎頒獎典禮結束後，向媒體說明評審情形。劇情片及導演項目在評審時都競爭激烈，《大濛》以八比七，一票之差險勝《眾生相》，而在最佳導演項目，《眾生相》李駿碩與《地母》的張吉安，也是8比7之差，由李駿碩拿下最佳導演獎，顯示出作品在反映社會現實的複雜性上獲得了評審的青睞。

廣告 廣告

男主角項目，本來集中在《大濛》柯煒林、《好孩子》許瑞奇及《幸福之路》的張震，最後集中在柯煒林與張震身上。評審提及，柯煒林充滿創造力，他的節奏讓悲情跟喜感都能夠呈現出來，但張震在有限的篇幅裡，以他毫不誇張卻充滿韻味的表演勝出。

女主角項目，《我家的事》髙伊玲跟《地母》范冰冰呈現對決。髙伊玲在片中的每一個段落，都表現最為自然；范冰冰，則從肢體到語言，能完美呈現從極度的從容到徹底的崩潰，令人為之動容，最後范冰冰勝出。

在男配角獎項，曾敬驊以《我家的事》中的表現獲得了評審團的大多數票數。評審認為他對角色成長曲線的掌握，從叛逆到最終理解家庭，層次感豐富；尤其在對父親的對手戲中，以及在通俗劇中呈現的精準喜感，展現出演技上的大幅度進展。

最佳新演員獎則由《左撇子女孩》的馬士媛一票險勝。新導演獎項也同樣膠著，最終由《幸福之路》的Lloyd Lee CHOI，以其「正確、流暢及細膩的觀照」險勝僅一票之差的《左撇子女孩》鄒時擎。

最佳剪輯則是出現以《隱蹟之書：重寫自我》獲勝的局面，打敗了其他的劇情片入圍者。其實金馬獎也不是第一次把最佳剪輯頒給紀錄片，而雪美蓮是非常資深、傑出的剪接師，是非常厲害的。

因為金馬獎的規則是，每個獎項的贏家必須要得到最多票、還要過半，假使碰上每個入圍者的票數都沒有過半的話，就會把票數最低的先刪除；以此類推，一直到刪除到最後只剩下兩位來投票。這也就是為何本屆會有諸多獎項都是「一票之差」分勝負。再次證明了評審團嚴謹的審美標準，以及華語影壇百花齊放、競爭白熱化的現狀。

金馬獎的得獎名單，反應了一個趨勢，就是更多取材東南亞風土民情的創作靈感，讓更多電影人得以更上層樓。不管是《人生海海》飾演大馬女子奪下最佳女配角的陳雪甄，還是頭一回角逐金馬獎就拿下最佳原創歌曲的戴佩妮。不說別的，連范冰冰都要主動請纓演《地母》，尋求她演藝事業的谷底翻身，就曉得這已經是無可抵擋的趨勢。

相當諷刺的是，會有這樣的現象，當然是因為中國全面抵制金馬獎的關係，於是也導致了許多星馬地區的創作人得到注目的舞台。就像是2年前把吳慷仁送上金馬獎最佳男主角《富都青年》，就是最好的例子。所以吳慷仁卯起來跑去對岸發展，真的是一個有趣的謎。因為呢，連范冰冰都要去投靠馬來西亞的張吉安，想要靠著演出《地母》，以求從演藝事業的谷底翻身，為什麼會有人想要反其道而行？！總之，這也讓人更想知道，未來還會有更多不同火花與力道，從東南亞激發而來。

今年另外一股無法忽視的趨勢，則是從歐美獨立製片崛起的力量，包括《左撇子女孩》 的鄒時擎、《柔似蜜》的傅世晏。當然《左撇子女孩》受惠於年初在奧斯卡奪下最佳導演獎西恩貝克（Sean Baker）的助力，在許多視覺形式的呈現上，確有一脈相承的風格，但故事內容卻又充滿台灣的力量。這兩部電影，其實很容易拍成灑狗血的故事、讓人看了過目即忘望，卻因為有幸跳脫傳統的敘述風格，成就了不同的結局。況且別忘了，當初李安也是從美國獨立製片界崛起的。

第62屆金馬獎得獎名單

最佳動作設計

黃泰維、陳嘉玲／《恨女的逆襲》

最佳音效

高偉晏、張凱彤、林先敏／《小蟲蟲大冒險》

最佳視覺效果

温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷／《96分鐘》

最佳動畫短片

《螳螂》

最佳動畫片

《世外》

最佳原著劇本

陳玉勳／《大濛》

最佳改編劇本

潘客印／《我家的事》

最佳原創電影音樂

Charles HUMENRY／《幸福之路》

最佳原創電影歌曲

〈布秧〉／《地母》

最佳女配角

陳雪甄／《人生海海》

最佳剪輯

雪美蓮／《隱蹟之書：重寫自我》

終身成就獎

陳淑芳

最佳紀錄短片

《她的碎片》

最佳紀錄片

《隱蹟之書：重寫自我》

最佳美術設計

王誌成、尤麗雯／《大濛》

最佳造型設計

許力文／《大濛》

最佳男配角

曾敬驊／《我家的事》

最佳攝影

梁銘佳／《地母》

年度台灣傑出電影工作者

鍾瓊婷

最佳新演員

馬士媛／《左撇子女孩》

最佳劇情短片

《疊羅漢》

最佳新導演

Lloyd Lee CHOI／《幸福之路》

最佳導演

李駿碩／《眾生相》

最佳女主角

范冰冰／《地母》

最佳男主角

張震／《幸福之路》

最佳劇情片

《大濛》

更多鏡週刊報導

金馬62／放鬆演出唐人街外送員 張震再奪影帝「給我一點幸福就能繼續前進」

金馬62／范冰冰奪影后隔空領獎 親曝力爭角色：我想重新來過

金馬62／李駿碩奪最佳導演 《眾生相》堅持拍全裸畫面付出慘痛代價