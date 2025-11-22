金馬62／75歲翁倩玉凍齡狀態曝！搭檔陳意涵默契頒獎

娛樂中心／王靖慈報導

電影《陽光女子合唱團》18日於金馬影展盛大首映，而片中兩位備受期待的女星翁倩玉與陳意涵，也在今（22）日一同現身2025台北金馬影展典禮上，兩人同台頒獎也瞬間成為舞台亮點。





金馬62／75歲翁倩玉攜手陳意涵同台頒獎！雙女神「夢幻並肩」展現最佳默契

翁倩玉（右）與陳意涵（左）一同頒獎，兩人默契相當十足。（圖／台視提供）

現年75歲的翁倩玉，睽違47年再度重返大銀幕，本就話題十足。此次她與演員陳意涵攜手出席典禮，組成令人驚喜的「跨世代夢幻組合」。這次金馬典禮上，陳意涵身穿墨綠色短禮服，與翁倩玉淡粉色超搭，兩人一同頒發「最佳原創電影音樂」以及「最佳原創電影歌曲」，站上典禮舞台時互動自然、節奏契合，由於過往在片中合作所累積的絕佳默契，兩人即使在頒獎臺上也能展現出從容不迫的專業度，並適時加入幽默互動，為典禮增添亮點，台上魅力瞬間掀起討論。

翁倩玉（右）與陳意涵（左）並肩同台頒獎。（圖／台視提供）





《陽光女子合唱團》演員翁倩玉（前排）、陳意涵（後排左2）、鍾欣凌（後排右1）、孫淑媚（後排左1）、安心亞（後排右2），日前一起出席金馬影展。（圖／民事新聞）

《陽光女子合唱團》由導演林孝謙執導，並邀請翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞等多位知名女星共同演出，當初林孝謙還親自到演唱會確認翁倩玉「體力超好」後才大膽邀請。而翁倩玉與陳意涵今日同台亮相，也讓觀眾在驚艷之餘被帶進兩人輕鬆的氛圍中，也讓電影話題再升高度。

