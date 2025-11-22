金馬62／86歲陳淑芳奪《終身成就獎》 霸氣喊「我不漲價」：要繼續演

【緯來新聞網】86歲資深女星陳淑芳，在第62屆金馬獎榮獲「終身成就獎」，以其逾六十年的表演生涯，獲得影壇至高肯定。陳淑芳2020年曾以電影《孤味》與《親愛的房客》雙料入圍金馬獎，並創下同年同時奪下最佳女主角與最佳女配角的紀錄。

86歲陳淑芳奪《終身成就獎》。（圖／記者許方正攝影）

陳淑芳今年再度獲得肯定，接連抱回金馬與金鐘的「終身成就獎」與「特別貢獻獎」。頒獎典禮上，由《孤味》中飾演她三個女兒的演員謝盈萱、徐若瑄與孫可芳一同獻上這份殊榮，場面溫馨感人。此外，導演許承傑也特別製作一支致敬影片，向她致上最高敬意。

86歲陳淑芳奪《終身成就獎》戲中3位女兒謝盈萱、徐若瑄與孫可芳都哭了。（圖／台視提供）

身穿黑色亮片旗袍登場的陳淑芳，氣質優雅地走上舞台，現場掌聲不斷。她情緒激動地表示：「感謝我3位女兒，大家好我是演員陳淑芳，非常感謝金馬給我這麼珍貴的終身成就獎，今天滿滿的感謝，這68年來演過上百部電影，好多角色名字都忘記了，回頭看這條路真的不堪設想。」



回顧演藝生涯，她提到，有些角色情感濃烈讓她哭到收工還停不下來，但她從未喊苦。她說：「我從來沒說過累，因為演戲是我的興趣與熱情。我希望自己能一直演下去，只要心中有愛，年齡就不再是限制。」



她也不忘展現幽默風趣的一面，笑說：「時間不夠了，我不管她，我剛抱3位女兒這麼久。」最後更霸氣宣告：「我，陳淑芳不漲價！感謝金馬對我的肯定，我要繼續做下去，不辜負金馬獎！」

