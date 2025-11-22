金馬62》86歲陳淑芳獲終身成就獎 上台淚崩：這是我的《孤味》

86歲陳淑芳獲金馬終身成就獎。（圖／杜宜諳攝）

86歲的「國民阿嬤」陳淑芳，曾以《孤味》獲得第57屆金馬獎最佳女主角，戲齡超過60年的她，演技絲絲入扣，作品橫跨電影、電視劇、歌仔戲與舞台劇等不同表演形式，她今年先後獲得金鐘獎特別貢獻獎以及金馬獎終身成就獎等殊榮，陳淑芳上台領獎時，忍不住淚灑舞台。

在回顧影片中，陳淑芳手持金馬獎的字卡，唸出一連串她從1957年起曾在電影中的角色與劇中姓名，讓她驚訝直說：「我怎麼都不記得了。」隨後，陳淑芳淚流滿面上台領獎，忍不住哽咽，「我是演員陳淑芳，非常非常感謝金馬獎給我這座這麼珍貴的終身成就獎」。

回顧自己從19歲演到現在，算一算超過一甲子，直言自己68年來演過上百部電影，回頭看這條路非常不容易，同時透露拍戲的酸甜苦辣，「一場戲只要有演員演不好，就要10遍、20遍重新來過」，甚至有時候角色太沉重，導演喊卡、喊收工她沒聽到，後來哭著回家，躺在床上哭到睡著。

站在舞台上的陳淑芳忍著淚水吐露心聲，從事影視是她的志趣，這也是她個人的《孤味》，感謝曾經合作過的導演、編劇、攝影師和其他夥伴，「有你們、才有我」，她更感謝一起飆戲的演員，「不管他們把我當媽媽、還是阿嬤，感謝他們愛我，一路走來有她們的支持」，最後，更強調自己要「走到不能走、演到不能演」，不辜負金馬獎對她的期望。

原是礦產千金的陳淑芳，因為家逢驟變而踏入演藝圈，19歲時以電影《誰的罪惡》出道，因演技自然、角色深入人心，戲劇作品無數，有「國民阿嬤」之稱，除了參演葉青歌仔戲、也是知名電視劇常用演員。2020年，是陳淑芳的豐收年，她在第57屆金馬獎中，憑藉《孤味》獲得最佳女主角獎，又再以《親愛的房客》拿下最佳女配角獎，創下金馬獎史上第一次有演員同時獲得這兩項大獎，以及首位最年長金馬女主角、女配角的紀錄。

