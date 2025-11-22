金馬62》86歲陳淑芳獲終身成就獎 上台淚崩：這是我的《孤味》
86歲的「國民阿嬤」陳淑芳，曾以《孤味》獲得第57屆金馬獎最佳女主角，戲齡超過60年的她，演技絲絲入扣，作品橫跨電影、電視劇、歌仔戲與舞台劇等不同表演形式，她今年先後獲得金鐘獎特別貢獻獎以及金馬獎終身成就獎等殊榮，陳淑芳上台領獎時，忍不住淚灑舞台。
在回顧影片中，陳淑芳手持金馬獎的字卡，唸出一連串她從1957年起曾在電影中的角色與劇中姓名，讓她驚訝直說：「我怎麼都不記得了。」隨後，陳淑芳淚流滿面上台領獎，忍不住哽咽，「我是演員陳淑芳，非常非常感謝金馬獎給我這座這麼珍貴的終身成就獎」。
回顧自己從19歲演到現在，算一算超過一甲子，直言自己68年來演過上百部電影，回頭看這條路非常不容易，同時透露拍戲的酸甜苦辣，「一場戲只要有演員演不好，就要10遍、20遍重新來過」，甚至有時候角色太沉重，導演喊卡、喊收工她沒聽到，後來哭著回家，躺在床上哭到睡著。
站在舞台上的陳淑芳忍著淚水吐露心聲，從事影視是她的志趣，這也是她個人的《孤味》，感謝曾經合作過的導演、編劇、攝影師和其他夥伴，「有你們、才有我」，她更感謝一起飆戲的演員，「不管他們把我當媽媽、還是阿嬤，感謝他們愛我，一路走來有她們的支持」，最後，更強調自己要「走到不能走、演到不能演」，不辜負金馬獎對她的期望。
原是礦產千金的陳淑芳，因為家逢驟變而踏入演藝圈，19歲時以電影《誰的罪惡》出道，因演技自然、角色深入人心，戲劇作品無數，有「國民阿嬤」之稱，除了參演葉青歌仔戲、也是知名電視劇常用演員。2020年，是陳淑芳的豐收年，她在第57屆金馬獎中，憑藉《孤味》獲得最佳女主角獎，又再以《親愛的房客》拿下最佳女配角獎，創下金馬獎史上第一次有演員同時獲得這兩項大獎，以及首位最年長金馬女主角、女配角的紀錄。
其他人也在看
金馬62｜陳淑芳獲終身成就獎「我不漲價」 淚喊：心中有愛沒有年齡顧忌
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11/22）舉行，86歲資深演員陳淑芳獲終身成就獎，由電影《孤味》中飾演女兒的謝盈萱、徐若瑄和孫可芳獻獎，她哽咽地說，在演員路上走了68年，感謝粉絲和所有合作過的人，「人生只要心裡有愛、熱情，永遠沒年齡的顧忌」，還高喊自己拍戲絕不漲價。太報 ・ 14 小時前
金馬62／「國民阿嬤」陳淑芳獲頒金馬終身成就獎 滿腹感謝直言「限制四分鐘我才不管他」
陳淑芳曾創下金馬獎史上一次抱走女主角、女配角兩項大獎的紀錄，同時也是今年金鐘獎的「特別貢獻獎」得主。金馬執委們先前強調這座終身成就獎不只肯定她的演技，更是向她持續不斷獻身表演藝術的致敬，陳淑芳也在台上表示：「從事影劇是我的志趣，會一輩子演下去，這也是屬於...CTWANT ・ 15 小時前
金馬62／李安頒獎「一看得主秒變臉」！真實反應全放送
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳新導演」、「最佳導演」由剛獲得美國導演工會（DGA Awards）終身成就獎的「台灣之光」李安頒獎，宣布由「Lloyd Lee CHOI」、「李駿碩」分別拿下「最佳新導演」、「最佳導演」，民視 ・ 14 小時前
陳淑芳獲金馬終身成就獎 淚喊心中有愛無年齡顧忌
（中央社記者洪素津台北22日電）資深演員陳淑芳獲金馬62終身成就獎，她落淚表示，在演員路上走了68年，除自己的努力，也要感謝粉絲、還有所有合作過的人，「人生只要心裡有愛、熱情，永遠沒有年齡的顧忌！」中央社 ・ 15 小時前
金馬62／《孤味》三女兒玩梗 導演拍影片回顧陳淑芳演藝路
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚頒發「終身成就獎」，由電影《孤味》中的演員徐若瑄、孫可芳與謝盈萱，以戲中「女兒」身份，共同頒獎給飾演她們「母親」的陳淑芳。三人將電影中的母女情誼延伸到紅毯與典禮上，互台視新聞網 ・ 15 小時前
金馬62／重現《愛情萬歲》！李國煌穿高跟鞋坐「長椅」致敬楊貴媚
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間上演一段溫暖的致敬橋段。擔任「最佳美術設計」與「最佳造型設計」頒獎人的李國煌、楊貴媚，一出場便以經典電影《愛情萬歲》的元素掀起現場話題。李國煌特別穿上高跟鞋，並坐台視新聞網 ・ 15 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞，然而范冰冰得獎感言二度講「中國電影人」，引發熱議，不過就有人大讚「這就是金馬獎的價值，只看演技頒獎」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 4 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 22 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／哭了！子瑜抵達台灣「高領毛衣現身」千名粉絲暴動 警察也出動
韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早7名成員已先抵達高雄小港機場，從日本出發的子瑜也於4點左右下飛機了，引起粉絲暴動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前