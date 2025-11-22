金馬62 「96分鐘」奪最佳視覺效果 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心登場，最佳視覺效果由台灣災難動作電影「96分鐘」團隊獲肯定。
中央社記者吳家昇攝 114年11月22日
