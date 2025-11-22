金馬62／9m88前台表演挨轟「像被關在箱子裡」 網友緩頰：這原因害的

9m88表演掀熱議。（翻攝自網路）

第62屆金馬獎原創電影歌曲表演，由戴佩妮、9m88與告五人上台演出，戴佩妮演唱電影《地母》歌曲〈布秧〉揭開序幕，但PTT網友覺得收音大小聲，戴佩妮的聲音也不太穩。而9m88演唱《大濛》主題曲〈大濛的暗眠〉，相對穩定許多。而告五人帶來為《有病才會喜歡你》創作的〈我天生－有病版〉，在情感和氛圍的營造頗受網友肯定。

9m88聲線特色鮮明、音色辨識度極高，但直播時的收音問題讓網友形容聲音「飄」「薄」「像被關在箱子裡」，也有人替她抱不平，認為現場本來應該很好聽，「是收音害她變這樣」，認為歌手實力沒問題，技術狀況完全幫倒忙。

網友在告五人登場前的討論熱度很高，一邊看著前兩段被收音拖累的演出，一邊難掩緊張情緒，直呼「等等告五人怎麼辦」。上回他們在金曲獎被放大檢視的畫面仍讓不少人記憶猶新，因此這次金馬舞台，留言區充滿「期待又怕受傷害」的氛圍。 輪到告五人開唱後，有人鬆了口氣，覺得他們比預期穩、也比開場時的直播狀況好，甚至笑說「居然正常」「撐住了」，在收音偏悶、偏扁的環境下能保持這個水準已經不容易。也有樂迷肯定他們的情感線與氛圍營造。

