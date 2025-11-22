金馬62/9m88辣曬美背 柯煒林羞曝「穿全黑內褲」助攻《大濛》
第62屆金馬獎頒獎典禮23日於台北流行音樂中心登場，而本屆入圍金馬獎11項大獎的電影《大濛》主要演員方郁婷、香港實力派新星柯煒林、金曲女伶9m88現身紅毯，除9m88辣曬美背與馬甲線成為紅毯「嬌」點，柯煒林笑稱很榮幸可以當2人的護花使者，自己穿了「全黑內褲」盼獲得獎項，也提到「有跟爸媽擁抱，是最好的幸運物」。
《大濛》故事背景為台灣民國40年代的白色恐怖時期，方郁婷飾演的女主角「阿月」聽聞曾敬驊飾演的哥哥被槍決後，決定去尋找9m88飾演的姐姐「阿霞」一同認屍，後2人認識柯煒林飾演的車伕「趙公道」，便一同展開尋找哥哥遺體的旅程。
延伸閱讀
告五人金馬午宴遇師姐劉若英！直呼「心目中最佳影后」
日網紅逛九份稱「只是山坡上的商店」 引網友兩極論戰
中日風波燒到電影！日片「蠟筆小新」、「工作細胞」陸上映喊卡
其他人也在看
金馬62星光 「大濛」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「大濛」入圍最佳男、女主角等多項大獎，劇組團隊開心在紅毯合影留念。中央社 ・ 14 小時前
金馬62星光 9m88開心登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，歌手9m88（圖）隨電影「大濛」劇組一同開心走上紅毯，稍晚並將在典禮中帶來精彩演出。中央社 ・ 14 小時前
金馬62／紅毯主持人登場 「紅毯女王」楊千霈攜手徐鈞浩、彭千祐亮相
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，星光紅毯17:30開始，本屆紅毯主持人率先亮相，由16年來在紅毯上見證電影璀璨的楊千霈領軍，帶著2位學弟徐鈞浩、彭千祐攜手迎接今年表現最優秀的影人台視新聞網 ・ 16 小時前
廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車
其實廟會出現車輛擋道，經常發生。比如三年一次、吸引許多人朝聖的屏東東港迎王平安祭，去年就曾被人目擊，汽車擋到千歲王爺的路，廣播很多次還是找不到車主，眾人只能當「人肉千斤頂」合力抬車，就連警察也來指揮，...華視 ・ 14 小時前
黃鐙輝和黃秋生爭獎喊夢幻
第62屆金馬獎入圍最佳男配角的黃鐙輝、曾敬驊、姚淳耀以及黃秋生，21日出席入圍午宴，由於黃秋生已得過金馬影帝，對得獎平常心看待，倒是身旁演員不斷表達對他的崇拜，讓他幽默表示：「講到他們要上香了，前面擺個香爐啊。」黃鐙輝也直說：「從小看秋生哥的作品到大，很夢幻的感覺！」中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／牧森「LV棋盤格紋西裝」亮相 笑稱平常露太多今天要收斂
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日盛大登場，憑藉《進行曲》入圍最佳新演員的牧森，以一身Louis Vuitton藍綠方塊交錯的棋盤格紋西裝亮相。平時習慣穿著寬鬆休閒風格的他坦言，這麼正式的造型讓他有些台視新聞網 ・ 15 小時前
台股本周跌3.51%後的操作 永豐投顧：回歸主流、操作放緩
加權指數本周下挫962.56點，跌幅3.51%，收在26,434.94點。上櫃市場跟漲慢、跟跌快，下跌4.01%，收在2...聯合新聞網 ・ 15 小時前
獨家直擊》好久不見秦祥林返台現身大巨蛋！攜老婆甜蜜相伴最新近況曝光
70年代一代小生秦祥林旅居美國多年，22日現身「臺北大巨蛋民歌大團圓」演唱會現場相挺老友。秦祥林在開演後，與老婆曹昌莉低調現身會場，他透露這次是專程來相挺好友，被問到台灣影迷都相當想念他，有無對台灣粉絲的話，他帥氣揮手說：「大家好。」中時新聞網 ・ 17 小時前
金馬62／9m88「胸前一塊布」秀超辣身材 典禮將獻唱《大濛》主題曲
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，本屆入圍11項獎項的《大濛》劇組團隊也亮相，除了導演陳玉勳，入圍男主角的柯煒林、入圍女主角的方郁婷，還有入圍最佳電影原創歌曲的9m88都一同登上紅台視新聞網 ・ 15 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 23 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雷/《親愛的X》新男人洪宗玄登場：神秘身份引爆好奇！「金裕貞X黃寅燁」轟轟烈烈熱戀 衝擊劇情急轉直下...兩角色悽慘下線
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第8集，正式進入下半場劇情，劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，與黃寅燁飾演的「許仁康」陷入熱戀中，但劇情急轉直下，有著驚人發展，而隨著劇情延展，又有新角色登場，洪宗玄飾演的「文道赫」即將為劇情帶來新高潮！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前