金馬62/9m88辣曬美背 柯煒林羞曝「穿全黑內褲」助攻《大濛》

第62屆金馬獎頒獎典禮23日於台北流行音樂中心登場，而本屆入圍金馬獎11項大獎的電影《大濛》主要演員方郁婷、香港實力派新星柯煒林、金曲女伶9m88現身紅毯，除9m88辣曬美背與馬甲線成為紅毯「嬌」點，柯煒林笑稱很榮幸可以當2人的護花使者，自己穿了「全黑內褲」盼獲得獎項，也提到「有跟爸媽擁抱，是最好的幸運物」。

9m88 23日出席第62屆金馬獎頒獎典禮。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

9m88辣曬美背與馬甲線。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

柯煒林23日出席第62屆金馬獎頒獎典禮。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

方郁婷23日出席第62屆金馬獎頒獎典禮。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

《大濛》故事背景為台灣民國40年代的白色恐怖時期，方郁婷飾演的女主角「阿月」聽聞曾敬驊飾演的哥哥被槍決後，決定去尋找9m88飾演的姐姐「阿霞」一同認屍，後2人認識柯煒林飾演的車伕「趙公道」，便一同展開尋找哥哥遺體的旅程。

延伸閱讀

告五人金馬午宴遇師姐劉若英！直呼「心目中最佳影后」

日網紅逛九份稱「只是山坡上的商店」 引網友兩極論戰

中日風波燒到電影！日片「蠟筆小新」、「工作細胞」陸上映喊卡